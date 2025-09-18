Моуринью: «Работа в «Фенербахче» была ошибкой – это не мой уровень»

Новый главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью заявил, что считает ошибкой период работы в «Фенербахче».

«Моя карьера была богатой, я тренировал крупнейшие клубы мира в разных странах.

Работа в «Фенербахче» была ошибкой. Зря я согласился возглавить эту команду. Это не мой уровень, хотя я и выкладывался там до последнего дня.

Тренировать «Бенфику» – значит вернуться на свой уровень, а мой уровень – это тренировать крупнейшие клубы мира», – сказал Моуринью.