Моуринью: «Работа в «Фенербахче» была ошибкой – это не мой уровень»

Новый главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью заявил, что считает ошибкой период работы в «Фенербахче».
«Моя карьера была богатой, я тренировал крупнейшие клубы мира в разных странах.
Работа в «Фенербахче» была ошибкой. Зря я согласился возглавить эту команду. Это не мой уровень, хотя я и выкладывался там до последнего дня.
Тренировать «Бенфику» – значит вернуться на свой уровень, а мой уровень – это тренировать крупнейшие клубы мира», – сказал Моуринью.
- Из «Фенербахче» португальца уволили в конце августа.
- Он работал в клубе 14 месяцев.
- Моуринью выплатили неустойку в размере 15 млн евро.
Источник: A Bola