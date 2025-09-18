Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Моуринью: «Работа в «Фенербахче» была ошибкой – это не мой уровень»

Моуринью: «Работа в «Фенербахче» была ошибкой – это не мой уровень»

Сегодня, 19:30
3

Новый главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью заявил, что считает ошибкой период работы в «Фенербахче».

«Моя карьера была богатой, я тренировал крупнейшие клубы мира в разных странах.

Работа в «Фенербахче» была ошибкой. Зря я согласился возглавить эту команду. Это не мой уровень, хотя я и выкладывался там до последнего дня.

Тренировать «Бенфику» – значит вернуться на свой уровень, а мой уровень – это тренировать крупнейшие клубы мира», – сказал Моуринью.

  • Из «Фенербахче» португальца уволили в конце августа.
  • Он работал в клубе 14 месяцев.
  • Моуринью выплатили неустойку в размере 15 млн евро.

Еще по теме:
Колосков: «Я бы никогда не пригласил Моуринью – он пригодился бы только командам РПЛ с 13-го по 16-е место» 3
Моуринью эмоционально прокомментировал назначение в «Бенфику» 2
⚡️ Моуринью – новый главный тренер «Бенфики» 5
Источник: A Bola
Португалия. Примейра Турция. Суперлига Бенфика Фенербахче Моуринью Жозе
Snek
1758214049
Ох, сейчас он получит дозу народной любви у турков
Ответить
...уефан
1758214125
...Фенербахче - ошибка Отступные - безошибочные!...
Ответить
aaaaahhhh
1758216282
Король отступных.
Ответить
