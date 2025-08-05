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  • «Величайший человек»: Аленичев отреагировал на смерть бывшего одноклубника

«Величайший человек»: Аленичев отреагировал на смерть бывшего одноклубника

5 августа 2025, 21:50
1

Бывший полузащитник «Порту» Дмитрий Аленичев высказался о смерти бывшего одноклубника Жорже Кошты.

  • Кошта умер сегодня в возрасте 54 лет.
  • Он выигрывал вместе с Аленичевым Лигу чемпионов в составе португальской команды.

«Я был шокирован, когда узнал новость. Не знаю, что говорить… Написал своим товарищам по «Порту», а также президенту клуба Виллаш-Боашу со словами соболезнования.

С Жорже Коштой последний раз виделся в прошлом году. Мы пересеклись в аэропорту. При встрече я его спросил: «Куда ты летишь?». Он мне ответил: «Лечу в Майами, на жеребьeвку клубного чемпионата мира». Также я спросил его о тренерстве: «А как с тренерством? Не хочешь больше тренировать?». Он ответил, что стал спортивным директором «Порту» – родной команды. И что больше тренировать не будет. Я удивился. Пообщались с ним минут десять. Он узнал о моих делах.

Жорже Кошта останется в моей памяти на всю жизнь. Он величайший человек! Это очень большая утрата для болельщиков «Порту». Он – это единицы, которые были преданы такому клубу, как «Порту». Это утрата для всего города и Португалии»", – сказал Аленичев.

  • Кошта выступал за «Порту» с 1992 по 2005 год.
  • Он 8 раз выигрывал чемпионат Португалии.
  • На его счету 50 матчей за сборную Португалии.

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Источник: «Чемпионат»
Португалия. Примейра Аленичев Дмитрий
Комментарии (1)
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темирхан
1754458401
большой игрок был!
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