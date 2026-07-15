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Аленичев назвал лучшего игрока ЧМ-2026

Сегодня, 13:30
7

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси должен получить «Золотой мяч», если выиграет ЧМ-2026.

«Для меня лучший игрок ЧМ – Лионель Месси. Он должен получить еще один «Золотой мяч», если Аргентина станет чемпионом.

Не надо обращать внимание на то, что он играет в МЛС. Это не так важно. Человек в 39 лет сейчас месяц играет среди лучших футболистов планеты и уже забил 8 голов. Однозначно считаю, что если Аргентина победит, Месси заслуживает девятый «Золотой мяч», – сказал Аленичев.

  • На ЧМ-2026 39-летний Месси забил 8 голов в 6 матчах за сборную Аргентины.
  • Сегодня его национальная команда сыграет в полуфинале с Англией.
  • В 16 играх за «Интер Майами» в этом году он отметился 13 забитыми мячами и 7 ассистами.
  • В этом году церемония вручения награды лучшему футболисту года по версии France Football пройдет в Лондоне 26 октября.

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Источник: Sport24
Чемпионат мира США. МЛС Интер Майами Аргентина Месси Лионель Аленичев Дмитрий
Комментарии (7)
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Император 1
1784112201
Ага, конечно, если бы Аргентину за уши не тянули и судили бы, как всех, он бы и половины не забил.
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рылы
1784113205
тянут гномовых, как в катаре. самого гнома не удаляют, сетку лёгкую подсунули. пока остальные в жёстких зарубах - гномовые в плей-офф еле-еле проходят лёгких соперников при помощи судей. кабо-верде, египет, швейцарию. а у англии ещё и кейна удалят, чтобы гном гномыч порадовался за гномовых, о чём тут позже будет новость.
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TOMSON
1784113549
У Аргентинцев первый топовый соперник за весь турнир. И то, вопрос топовости Англии вызывает вопросы. А уже готовы ЗМ давать..
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raritet
1784114280
Если вдуматься, то в таком возрасте сложно ,вообще быть в обойме, а уж что говорить об остальном. Можно дать только за долголетие в футболе. Так то , понятно, претенденты есть и неплохие. Но. Футбол, это центральное шоу и кто в нем главные исполнители, знают все.
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Из Твери Леха
1784117732
А как же Хвича?
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