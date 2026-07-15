Аленичев назвал лучшего игрока ЧМ-2026

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси должен получить «Золотой мяч», если выиграет ЧМ-2026.

«Для меня лучший игрок ЧМ – Лионель Месси. Он должен получить еще один «Золотой мяч», если Аргентина станет чемпионом.

Не надо обращать внимание на то, что он играет в МЛС. Это не так важно. Человек в 39 лет сейчас месяц играет среди лучших футболистов планеты и уже забил 8 голов. Однозначно считаю, что если Аргентина победит, Месси заслуживает девятый «Золотой мяч», – сказал Аленичев.

На ЧМ-2026 39-летний Месси забил 8 голов в 6 матчах за сборную Аргентины.

Сегодня его национальная команда сыграет в полуфинале с Англией.

В 16 играх за «Интер Майами» в этом году он отметился 13 забитыми мячами и 7 ассистами.

В этом году церемония вручения награды лучшему футболисту года по версии France Football пройдет в Лондоне 26 октября.

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