- 24 февраля
- 13:12 Невилл подтвердил интерес «Интер Майами» к Месси и Бускетсу
- 1 февраля
- 09:19 Фото Игрок сборной Украины перешел в «Интер» Майами Бекхэма 1
- 30 января
- 07:50 «Интер Майами» близок к подписанию защитника сборной Украины
- 29 января
- 19:52 Бекхэм назвал лучшего игрока в мире
- 10 января
- 12:36 Тренер «Интер Майами» не исключил трансфер Месси
- 27 декабря 2022
- 11:31 Бускетс уйдет из «Барсы» летом. Он определился с новым клубом
- 25 декабря 2022
- 20:04 Фото Бекхэм опубликовал рождественское фото с женой 4
- 23 декабря 2022
- 18:50 Чемпион мира-2018 Матюиди объявил о завершении карьеры
- 18 декабря 2022
- 10:47 Бускетс покинет «Барселону» летом. Известен наиболее вероятный следующий его клуб (Mundo Deportivo)
- 28 ноября 2022
- 12:19 Представитель Месси отреагировал на новость о переговорах с «Интер Майами»
- 02:50 Бускетс вслед за Месси может перейти в «Интер» Майами 1
- 27 ноября 2022
- 19:58 В Англии узнали, куда Месси собирается перейти летом. Это не «Барселона» 2
- 16 ноября 2022
- 11:53 Бекхэм поддержал Роналду в конфликте с «МЮ» и зовет игрока в «Интер» (The Sun) 5
- 8 ноября 2022
- 09:41 В «Интер Майами» отреагировали на новость о возможном подписании Месси
- 1 ноября 2022
- 21:52 На переход Месси из «ПСЖ» в «Интер Майами» есть хорошие шансы (Фабрицио Романо)
- 08:15 Отец Месси провел переговоры с американским клубом Бекхэма 1
- 31 октября 2022
- 12:09 «Интер Майами» уверен в подписании Месси
- 22 октября 2022
- 11:40 Клуб МЛС изучает возможность подписания Роналду
- 18 октября 2022
- 09:37 Фото Игуаин провел последний матч в карьере. Он заплакал после игры 1
- 9 октября 2022
- 08:32 Стало известно, сколько «Интер» Бекхэма готов платить Роналду
- 7 октября 2022
- 21:27 Бекхэм обсудил с Роналду трансфер в «Интер» (Майами)
- 4 октября 2022
- 08:27 «Реал» обратился к Игуаину, который объявил о завершении карьеры
- 3 октября 2022
- 20:14 Игуаин анонсировал завершение карьеры
- 22 сентября 2022
- 16:43 Игуаин заявил, что у футболистов нелегкая жизнь: «Мы не можем выйти на улицу и реагировать на оскорбления» 1
- 08:16 Бускетс готов перейти в клуб МЛС
- 20 июля 2022
- 07:06 Товарищеский матч. «Барселона» забила шесть голов «Интеру» Бекхэма, новичок Рафинья отличился 1
- 26 июня 2022
- 11:55 «Нет таких денег». Игуаин рассказал о срыве трансфера в «Арсенал»
- 25 июня 2022
- 14:14 Игуаин сделал выбор между Месси и Роналду
- 20 июня 2022
- 21:53 Украинец Ярмоленко имеет 5 вариантов продолжения карьеры, 3 из них – клубы МЛС 3