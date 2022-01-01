Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
МЛС 2026
Команды
Интер Майами
Состав
€ 93 млн
Интер Майами - состав команды
Майами
МЛС 2026
Стадион:
Ню Стэдиум
Сайт:
http://www.intermiamicf.com/
Тренер:
Кили Гонсалес
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
97
Сент-Клер Дейн
Вра
29
€ 3.5 млн
34
Риос Ново Рокко
Вра
24
€ 0.5 млн
13
Барраза Луис
Вра
29
€ 0.3 млн
19
Устари Оскар
Вра
40
€ 0.1 млн
16
Микаэл
Защ
26
€ 4 млн
3
Регилон Серхио
Защ
29
€ 3.5 млн
2
Лухан Гонсало
Защ
25
€ 2 млн
4
Мура Факундо
Защ
27
€ 2 млн
37
Фалькон Максимилиано
Защ
29
€ 1.8 млн
18
Альба Жорди
Защ
37
€ 1 млн
17
Фрей Ян
Защ
24
€ 0.8 млн
76
Абадиа-Реда Эзекиэль
Защ
20
€ 0.1 млн
62
Боутрайт Исраэль
Защ
21
€ 0.025 млн
70
Сумалла Дэниел
Защ
19
-
26
Tyler Hall
Защ
-
7
Де Пауль Родриго
Пол
32
€ 14 млн
5
Каземиро
Пол
33
€ 6 млн
8
Сеговия Теласко
Пол
23
€ 6 млн
80
Галарса Матиас
Пол
24
€ 3 млн
22
Айяла Давид
Пол
24
€ 2.5 млн
42
Брайт Янник
Пол
25
€ 2 млн
5
Бускетс Серхио
Пол
38
€ 1 млн
59
Пламбек Престон
Пол
20
€ 0.15 млн
20
Моралес Сантьяго
Пол
19
€ 0.125 млн
88
Шо Александр
Пол
18
€ 0.1 млн
10
Месси Лионель
Нап
39
€ 15 млн
19
Бертераме Херман
Нап
27
€ 12 млн
24
Сильветти Матео
Нап
20
€ 6 млн
21
Альенде Тадео
Нап
27
€ 4 млн
9
Суарес Луис
Нап
39
€ 1.5 млн
56
Пинтер Даниэль
Нап
19
€ 0.2 млн
24
Mateo Silvetti
Нап
-
13
Luis Barraza
Нап
-
56
Daniel Pinter
Нап
-
Всего игроков: 34, из них вратарей: 4, защитников: 11, полузащитников: 10, нападающих: 9
Главные новости
Итоговый состав сборной России, увольнение Тедеско, новый клуб Гусева и другие новости
02:00
Моуринью прокомментировал вымученную победу «Реала» над «Эльче»
01:29
Клопп выбрал нового основного вратаря сборной Германии
01:14
Игрока «Зенита» впервые в карьере вызвали в сборную Аргентины
00:40
Примера. «Реал» упустил преимущество в два гола, но вырвал победу над «Эльче» на 91-й минуте
00:27
В «Спартаке» определились с будущим Джику
00:15
1
Месси проведет прощальный матч за сборную Аргентины: подробности
Вчера, 23:40
Гусев продолжит тренерскую карьеру за пределами России
Вчера, 23:26
1
Видео
Радимов одним словом описал комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:01
1
Тедеско уволили через 3,5 месяца после назначения
Вчера, 22:48
6
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+