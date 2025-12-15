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Интер Майами
Серхио Регилон
€ 3,50 млн
Серхио Регилон
Интер Майами
16 декабря 1996 (29), Мадрид
#3 | Защитник
180 см
Испания
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Публикации
Воспитанник «Реала» станет одноклубником Месси
2025.12.15 17:51
Экс-защитник «Реала» может стать одноклубником Месси
2025.10.04 00:36
«Спартак» отказался от бывшего латераля «Реала»
2025.09.06 14:40
2
Моуринью попросил «Фенербахче» подписать игрока «Барселоны»
2024.10.17 23:23
1
Фото
«Тоттенхэм» отдал в аренду воспитанника «Реала»
2024.01.17 22:58
«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе защитника
2024.01.04 14:18
«Боруссия» ищет левого защитника – дортмундцам интересны два воспитанника «Реала»
2023.12.16 09:55
13 игроков могут покинуть «Манчестер Юнайтед» в 2024 году
2023.11.23 09:55
3
«Манчестер Юнайтед» подписал воспитанника «Реала»
2023.09.01 18:11
1
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех левых защитников
2023.08.28 11:43
1
Фото
Феликс встречается с экс-девушкой Регилона – у нее 3,3 миллиона подписчиков
2023.07.26 11:12
2
«Атлетико» сообщил о госпитализации Регилона
2022.11.12 16:30
Фото
«Атлетико» арендовал воспитанника «Реала» Регилона
2022.08.30 18:39
«Атлетико» подпишет воспитанника «Реала»
2022.08.28 21:48
«Барса» может купить воспитанника «Реала» из-за срыва сделки по Алонсо
2022.07.29 09:16
1
«Барселона» может арендовать воспитанника «Реала» Регилона
2022.07.21 12:52
Воспитанник «Реала» Регилон интересен «Барселоне»
2022.03.19 08:56
Фото
Четыре игрока «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» совместно праздновали Рождество. Клубы осудили футболистов
2021.01.02 21:58
Регилон может летом вернуться в «Реал» за 41 миллион
2020.12.12 10:55
1
El Confidencial: Регилон покинул «Реал» из-за конфликта с Лукой Зиданом
2020.11.06 23:45
1
Видео
«Тоттенхэм» объявил о переходе из «Реала» Бэйла и Регилона
2020.09.19 19:59
9
Бэйл и Регилон пройдут медосмотр для «Тогттенхэма» в Мадриде
2020.09.17 13:29
1
Журналист Романо: Регилон перешел в «Тоттенхэм»
2020.09.16 10:49
2
«Тоттенхэм» продвинулся в переговорах по трансферу Регилона
2020.09.15 20:34
Журналист Романо: «Регилон хочет перейти в «Манчестер Юнайтед», но англичане не готовы платить 30 миллионов»
2020.09.14 14:42
AS: «МЮ» сделал предложение Регилону
2020.09.03 17:25
«МЮ», «Тоттенхэм», «Ювентус» и «Интер» претендуют на Регилона
2020.08.29 14:14
1
Журналист Скира: «Наполи» предложил за Регилона 15 миллионов, для него готов пятилетний контракт»
2020.08.13 13:10
1
Мораес, Патрисиу, Регилон и Винд – претенденты на звание игрока недели в ЛЕ
2020.08.07 13:34
1
«Челси» может купить у «Реала» Регилона
2020.08.04 00:37
1
2
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