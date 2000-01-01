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    Бэйл и Регилон пройдут медосмотр для «Тогттенхэма» в Мадриде

    Сделки по переходу полузащитника Гарета Бэйла и защитника Серхио Регилона из «Реала» в «Тоттенхэм» близки к завершению.

    Как сообщает Sky Sports, оба футболиста в ближайшее время пройдут медосмотр в Мадриде, после чего вылетят в Лондон для подписания контрактов. По информации журналиста Николо Скиры, прибытие Бэйла ожидается завтра.

    Валлиец будет арендован «Тоттенхэмом» до конца сезона, при этом зарплату ему будет платить «Реал». Регилон подпишет с лондонцами контракт на пять лет.

    • Бэйл выступал за «Тоттенхэм» с 2007 по 2013 годы и был продан мадридцам за 101 миллион евро.
    • Регилон провел прошлый сезон в аренде в «Севилье», с которой выиграл Лигу Европы.

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    Источник: Sky Sports

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