Бэйл и Регилон пройдут медосмотр для «Тогттенхэма» в Мадриде

Сделки по переходу полузащитника Гарета Бэйла и защитника Серхио Регилона из «Реала» в «Тоттенхэм» близки к завершению.
Как сообщает Sky Sports, оба футболиста в ближайшее время пройдут медосмотр в Мадриде, после чего вылетят в Лондон для подписания контрактов. По информации журналиста Николо Скиры, прибытие Бэйла ожидается завтра.
Валлиец будет арендован «Тоттенхэмом» до конца сезона, при этом зарплату ему будет платить «Реал». Регилон подпишет с лондонцами контракт на пять лет.
- Бэйл выступал за «Тоттенхэм» с 2007 по 2013 годы и был продан мадридцам за 101 миллион евро.
- Регилон провел прошлый сезон в аренде в «Севилье», с которой выиграл Лигу Европы.
Источник: Sky Sports