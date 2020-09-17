Бэйл и Регилон пройдут медосмотр для «Тогттенхэма» в Мадриде

Сделки по переходу полузащитника Гарета Бэйла и защитника Серхио Регилона из «Реала» в «Тоттенхэм» близки к завершению.

Как сообщает Sky Sports, оба футболиста в ближайшее время пройдут медосмотр в Мадриде, после чего вылетят в Лондон для подписания контрактов. По информации журналиста Николо Скиры, прибытие Бэйла ожидается завтра.

Валлиец будет арендован «Тоттенхэмом» до конца сезона, при этом зарплату ему будет платить «Реал». Регилон подпишет с лондонцами контракт на пять лет.