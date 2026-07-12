Известны обе полуфинальные пары ЧМ-2026

Определились обе полуфинальные пары чемпионата мира 2026 года, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Сборная Аргентины последней оформила выход в 1/2 финала. В четвертьфинале аргентинцы в дополнительное время обыграли Швейцарию со счетом 3:1.

Сборная Англии ранее в этот же день также пробилась в полуфинал. Англичане в дополнительное время одержали победу над Норвегией – 2:1.

В другой полуфинальной паре сыграют Франция и Испания.

Матчи 1/2 финала пройдут 14 и 15 июля.

Франция встретится с Испанией 14 июля, Аргентина – с Англией 15 июля. Обе игры начнутся в 22:00 по московскому времени.

Финал чемпионата мира состоится 19 июля в Нью-Джерси.

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