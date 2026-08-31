Реакция Аршавина на завершение международной карьеры Месси

Андрей Аршавин поделился мнением об уходе Лионеля Месси из сборной Аргентины.

Он объявил о завершении международной карьеры в 39 лет.

«Я думаю, что это, конечно, большая потеря для сборной Аргентины, в целом как и для любой команды, где играл Месси. Но время движется вперед.

Понятно, что Аргентина всегда славится своими талантами, значит, найдутся футболисты, которые так или иначе будут его заменять.

Понятно, что заменить Месси невозможно, но команда все равно будет играть. Рано или поздно эпоха Месси бы ушла.

Он сделал максимум на чемпионате мира, чтобы сборная Аргентины второй раз подряд стала чемпионом. К сожалению для меня, этого не произошло, но что же, удачи Месси и сборной Аргентины на футбольном поле без него.

Я не знаю, своевременное ли решение или нет. Мне казалось перед чемпионатом мира, что Месси будет обузой для Аргентины, но как мы знаем, было совсем наоборот.

Только сам игрок может решать, когда ему уходить. Весь мир наслаждался его игрой. Слава богу, что это происходило настолько долго. Но все рано или поздно заканчивается.

Хотя, с другой стороны, вдруг он через год-два может и передумать, если еще будет играть в футбол. Аргентинцы будут счастливы его видеть в составе в любом виде», – сказал Аршавин.