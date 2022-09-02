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    Андрей Аршавин

    Полузащитник
    Имя Андрей
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Аршавин
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Воспитаник СДЮШОР «Смена»
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 мая 1981 (41 год)
    Рост 172
    Вес 71
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