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Андрей Аршавин
Новости
Андрей Аршавин - новости
Завершил карьеру
29 мая 1981 (45)
#28 | Полузащитник
172 см | 71 кг
Россия
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Трансферы
Публикации
Генич поспорил с Аршавиным о статусе топ-клуба у «Спартака»
Вчера, 13:07
24
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
13 сентября
1
Аршавин шокировал выбором лучшего белорусского футболиста в истории
13 сентября
Аршавин высказался о чемпионской гонке в РПЛ
12 сентября
Реакция Аршавина на агрессивное поведение Семака в матче «Зенит» – ЦСКА
12 сентября
1
Аршавин определил лучшего тренера на старте сезона РПЛ
10 сентября
Слуцкий ответил, кто лучше – Аршавин или Батраков
9 сентября
3
Аршавин высказался о проблемах в игре «Зенита»
7 сентября
Видео
Аршавин начал тренерскую карьеру
3 сентября
14
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
1 сентября
2
Аршавин рассказал о значимости единственной в его карьере победе в Кубке страны
1 сентября
1
Реакция Аршавина на завершение международной карьеры Месси
31 августа
Реакция Аршавина на переход Слуцкого в медиафутбол
31 августа
Аршавин оценил потенциал Касаджикова из «Оренбурга» для игры за «Зенит»
31 августа
3
Аршавин назвал игрока «Краснодара» без слабых мест – это не Кордоба
29 августа
2
Аршавин сказал, что подкосило «Зенит» на старте нового сезона
29 августа
19
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
28 августа
5
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
28 августа
3
Аршавин изменил мнение о Соболеве
28 августа
20
Аршавин назвал клубы, которые его удивили и разочаровали на старте РПЛ
28 августа
2
Аршавин сказал, будет ли «Локомотив» бороться за выживание
28 августа
6
Аршавин оценил продажу Батракова «Локомотивом»
28 августа
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
27 августа
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Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
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