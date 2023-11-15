Во Второй лиге сыгран договорняк: есть футболисты, которые забанены пожизненно, в деле фигурирует клуб, потерявший лицензию
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Калуга
|17
|12
|3
|2
|48:5
|39
|2
|Сахалинец
|17
|11
|3
|3
|38:21
|36
|3
|Спартак Т
|17
|10
|3
|4
|25:22
|33
|4
|Динамо Вл
|17
|10
|0
|7
|30:21
|30
|5
|Арсенал-2
|17
|8
|6
|3
|24:16
|30
|6
|Леон Сатурн
|17
|9
|2
|6
|29:17
|29
|7
|Композит
|17
|8
|5
|4
|28:20
|29
|8
|СКА-Хабаровск-2
|17
|8
|1
|8
|30:29
|25
|9
|Зенит Пз
|17
|7
|4
|6
|22:25
|25
|10
|Сахалин
|17
|7
|2
|8
|16:19
|23
|11
|Космос
|17
|6
|5
|6
|24:28
|23
|12
|Квант
|17
|6
|5
|6
|19:27
|23
|13
|Знамя
|17
|6
|4
|7
|16:23
|22
|14
|Химки-М
|17
|6
|1
|10
|20:28
|19
|15
|Рязань
|17
|4
|3
|10
|24:27
|15
|16
|Строгино
|17
|3
|5
|9
|28:36
|14
|17
|Коломна
|17
|1
|5
|11
|17:41
|8
|18
|Пересвет
|17
|2
|1
|14
|19:52
|7