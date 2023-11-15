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2-я лига Лига Б. Группа 3:
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    • Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
    Во Второй лиге сыгран договорняк: есть футболисты, которые забанены пожизненно, в деле фигурирует клуб, потерявший лицензию

    Во Второй лиге сыгран договорняк: есть футболисты, которые забанены пожизненно, в деле фигурирует клуб, потерявший лицензию

    Разбираем историю.

    В России и Армении уже три «Арарата». Один выиграл чемпионат, другой забил восемь «Сатурну»

    В России и Армении уже три «Арарата». Один выиграл чемпионат, другой забил восемь «Сатурну»

    Рассказываем, как в них не запутаться.

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    Не поверите, но «Арарат» возвращается в Россию. И опять берет Павлюченко

    Не поверите, но «Арарат» возвращается в Россию. И опять берет Павлюченко

    Что происходит?

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    Расизм, троллинг Черданцева, бабушка-фанат. Вторая лига России – это жесть

    Расизм, троллинг Черданцева, бабушка-фанат. Вторая лига России – это жесть

    Пачка ядерных историй из русского подземелья.

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    Клуб из ПФЛ идеально затроллил Черданцева. Это хит

    Клуб из ПФЛ идеально затроллил Черданцева. Это хит

    Другие команды тоже подкололи.

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    Каково это − объездить всю Россию вместе с любимым клубом

    Каково это − объездить всю Россию вместе с любимым клубом

    Они напиваются в других городах, ругаются с полицией и летают на опасных самолетах.

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    «Зарплата − 8 тысяч рублей». Как живет первый наукоград России
    Репортаж

    «Зарплата − 8 тысяч рублей». Как живет первый наукоград России

    Раньше это был секретный город. Теперь тут развивают свой клуб.

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    «Торпедо» отказалось от новичка из-за фанатов. Им не нравился цвет кожи и прошлый клуб

    «Торпедо» отказалось от новичка из-за фанатов. Им не нравился цвет кожи и прошлый клуб

    Тяжелая история.

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    «Торпедо» шикарно представило новую форму. Это топ-уровень
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    «Торпедо» шикарно представило новую форму. Это топ-уровень

    От скандала к восторгу.

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    В Питере почти умерли два клуба за месяц, но бизнесмен создает новый

    В Питере почти умерли два клуба за месяц, но бизнесмен создает новый

    «Ленинградец» – реально единственный выход.

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    «Арарат» переезжает в другую страну. Такого еще не было
    Конец

    «Арарат» переезжает в другую страну. Такого еще не было

    Шумная история заканчивается неожиданно.

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    Как сейчас дела во второй лиге? Главное о жизни ПФЛ − в одном тексте
    ПФЛ

    Как сейчас дела во второй лиге? Главное о жизни ПФЛ − в одном тексте

    Подробнейший гид по самой загадочной лиге страны.

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    Протесты из-за денег, снятие очков, лидерство новых команд – все итоги осени в ПФЛ

    Протесты из-за денег, снятие очков, лидерство новых команд – все итоги осени в ПФЛ

    О бомбардирах тоже есть.

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    Турнирная таблица
    И В Н П Мячи О
    1Калуга17123248:539
    2Сахалинец17113338:2136
    3Спартак Т17103425:2233
    4Динамо Вл17100730:2130
    5Арсенал-21786324:1630
    6Леон Сатурн1792629:1729
    7Композит1785428:2029
    8СКА-Хабаровск-21781830:2925
    9Зенит Пз1774622:2525
    10Сахалин1772816:1923
    11Космос1765624:2823
    12Квант1765619:2723
    13Знамя1764716:2322
    14Химки-М17611020:2819
    15Рязань17431024:2715
    16Строгино1735928:3614
    17Коломна17151117:418
    18Пересвет17211419:527
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