Игроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги

Лидер группы 3 дивизиона Б Второй лиги «Волна» договорилась о трансфере из «Крыльев Советов» нападающего Павла Попова.

На счету форварда 7 официальных матчей за самарский клуб.

Прошлый сезон 23-летний нападающий провел на правах аренды в «Велесе», где в 18 матчах забил 3 гола.

Попов в прошлом выступал за юношескую сборную России U16, где в 4 играх забил 1 гол.

Также в «Волну» перешел полузащитник Дмитрий Калайда, с которым ранее рассталось «Торпедо».

21-летний хавбек играл за черно-белых с января, но провел в московском клубе только 3 матча.

Калайда – воспитанник ЦСКА. Он также выступал в «Пари НН», приняв участие в 1 матче за первую команду нижегородцев.

На его счету 18 игр и 3 гола за юношеские сборные России.

Ранее вторая команда «Крыльев Советов» пополнилась 19-летним защитником Ярославом Мельниковым, выступавшим в 2025 году за вторую и молодежную команды «Спартака».

Также в «Крылья Советов-2» перешли 19-летний форвард Данил Войтенко, ранее представлявший «Акрон – академию им. Коноплева», и 19-летний Андрей Суздаль, ранее игравший за красноярский «Рассвет». Экс-защитник самарцев 19-летний Павел Буреев перебрался в узбекистанский «Машал».