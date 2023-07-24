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    • Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1
    Вторую лигу России ожидает большая (и сложная) реформа. А возможно ли изменение формата РПЛ?

    Вторую лигу России ожидает большая (и сложная) реформа. А возможно ли изменение формата РПЛ?

    Рассказываем о новом формате турнира.

    Во Второй лиге матч закончился со счетом 15:0: было 4 хет-трика. У проигравшей команды был лишь один игрок в запасе

    Во Второй лиге матч закончился со счетом 15:0: было 4 хет-трика. У проигравшей команды был лишь один игрок в запасе

    Драма «Ессентуков».

    Бодрая пресс-конференция во Второй лиге: тренер-священнослужитель из Дагестана разнес судей и «Ротор»

    Бодрая пресс-конференция во Второй лиге: тренер-священнослужитель из Дагестана разнес судей и «Ротор»

    Что там произошло?

    «Анжи» близок к смерти. Как так вышло?

    «Анжи» близок к смерти. Как так вышло?

    Спойлер: республике все равно.

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    «Кубань» вернулась на родной стадион. И сразу поставила рекорд посещаемости!

    «Кубань» вернулась на родной стадион. И сразу поставила рекорд посещаемости!

    Но до Премьер-лиги еще долго.

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    «Наши дети уже могут уезжать на материк». Репортаж из Крыма, где пытаются строить лигу под санкциями
    Репортаж

    «Наши дети уже могут уезжать на материк». Репортаж из Крыма, где пытаются строить лигу под санкциями

    Два года назад УЕФА запретил крымским клубам участвовать в чемпионате России. Тогда на полуострове организовали собственную лигу под эгидой УЕФА. Журналист Леонид Третьяков специально для «Бомбардира» разобрался, как в Крыму создают закрытую лигу и зачем зовут камерунские команды.

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    Скандальный футболист-депутат, конфуз тренера «Орла» и Paint-логотип «Ротора». Чем запомнится сентябрь в ПФЛ
    Обзор ПФЛ

    Скандальный футболист-депутат, конфуз тренера «Орла» и Paint-логотип «Ротора». Чем запомнится сентябрь в ПФЛ

    Мини-репортаж с матча «Коломна» – «Торпедо», не понимающий, что происходит футболист-депутат, трагедия родной команды Юрия Семина и ренессанс «Ротора» –в сентябрьском обзоре ПФЛ от «Бомбардира».

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    Заветы Football Manager. Как готовятся к штрафным в ПФЛ
    Креатив

    Заветы Football Manager. Как готовятся к штрафным в ПФЛ

    В сеть попала фотография того, как футбольный клуб МИТОС готовится к исполнению штрафных ударов. «Бомбардир» показывает этот интересный снимок.

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    Протесты из-за денег, снятие очков, лидерство новых команд – все итоги осени в ПФЛ

    Протесты из-за денег, снятие очков, лидерство новых команд – все итоги осени в ПФЛ

    О бомбардирах тоже есть.

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    Турнирная таблица
    И В Н П Мячи О
    1Машук-КМВ1063114:521
    2Кубань Холдинг1043310:515
    3Рубин Я104339:715
    4Дружба104248:1414
    5Астрахань1015410:148
    6Легион101458:147
    7Севастополь1485117:629
    8СКА1491421:1228
    9Спартак Нч1482419:1226
    10Биолог-Новокубанск1462616:1720
    11Алания-21444620:2316
    12Динамо-2 Мх1436517:1815
    13Победа1433815:2712
    14Динамо Ст142398:189
    * - Спартак-Нальчик: начислено 10
    СКА: начислено 9
    Машук-КМВ: начислено 9
    Дружба: начислено 6
    Астрахань: начислено 2
    Динамо Ставрополь: начислено 3
    Биолог-Новокубанск: начислено 10
    Легион: начислено 5
    Кубань Холдинг: начислено 6
    Алания-2: начислено 11
    Победа: начислено 6
    Динамо-2 Мх: начислено 6
    Рубин Я: начислено 6
    Севастополь: начислено 13
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