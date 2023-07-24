Вторую лигу России ожидает большая (и сложная) реформа. А возможно ли изменение формата РПЛ?
Рассказываем о новом формате турнира.
«Наши дети уже могут уезжать на материк». Репортаж из Крыма, где пытаются строить лигу под санкциями
Два года назад УЕФА запретил крымским клубам участвовать в чемпионате России. Тогда на полуострове организовали собственную лигу под эгидой УЕФА. Журналист Леонид Третьяков специально для «Бомбардира» разобрался, как в Крыму создают закрытую лигу и зачем зовут камерунские команды.
Скандальный футболист-депутат, конфуз тренера «Орла» и Paint-логотип «Ротора». Чем запомнится сентябрь в ПФЛ
Мини-репортаж с матча «Коломна» – «Торпедо», не понимающий, что происходит футболист-депутат, трагедия родной команды Юрия Семина и ренессанс «Ротора» –в сентябрьском обзоре ПФЛ от «Бомбардира».
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Машук-КМВ
|10
|6
|3
|1
|14:5
|21
|2
|Кубань Холдинг
|10
|4
|3
|3
|10:5
|15
|3
|Рубин Я
|10
|4
|3
|3
|9:7
|15
|4
|Дружба
|10
|4
|2
|4
|8:14
|14
|5
|Астрахань
|10
|1
|5
|4
|10:14
|8
|6
|Легион
|10
|1
|4
|5
|8:14
|7
|7
|Севастополь
|14
|8
|5
|1
|17:6
|29
|8
|СКА
|14
|9
|1
|4
|21:12
|28
|9
|Спартак Нч
|14
|8
|2
|4
|19:12
|26
|10
|Биолог-Новокубанск
|14
|6
|2
|6
|16:17
|20
|11
|Алания-2
|14
|4
|4
|6
|20:23
|16
|12
|Динамо-2 Мх
|14
|3
|6
|5
|17:18
|15
|13
|Победа
|14
|3
|3
|8
|15:27
|12
|14
|Динамо Ст
|14
|2
|3
|9
|8:18
|9
|* - Спартак-Нальчик: начислено 10
СКА: начислено 9
Машук-КМВ: начислено 9
Дружба: начислено 6
Астрахань: начислено 2
Динамо Ставрополь: начислено 3
Биолог-Новокубанск: начислено 10
Легион: начислено 5
Кубань Холдинг: начислено 6
Алания-2: начислено 11
Победа: начислено 6
Динамо-2 Мх: начислено 6
Рубин Я: начислено 6
Севастополь: начислено 13