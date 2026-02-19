«Ахмат» арендовал еще одного новичка

«Ахмат» арендовал полузащитника Ахмеда Давлитгереева у «Нарта» из Черкесска до конца сезона.
«Ахмед провел с главной командой все предсезонные сборы, участвовал в контрольных матчах. Мы желаем нашему воспитаннику хороших игр, удачи и успехов!», – говорится в сообщении клуба РПЛ.
- Давлитгереев начинал карьеру в молодежной команде «Ахмата», провел за нее 55 матчей и забил 6 голов.
- За «Нарт» 21-летний полузащитник сыграл в 29 встречах, забил 1 гол и сделал 4 голевые передачи.
- Сегодня «Ахмат» также арендовал у ЦСКА защитника Джамалутдина Абдулкадырова.
Источник: официальный сайт «Ахмата»