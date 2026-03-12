Назначения судей на матчи 21-го тура РПЛ

12 марта, 11:12
4

РФС опубликовал списки арбитров и инспекторов на матчи 21-го тура РПЛ.

Главным судьей игры «Зенит»«Спартак» будет Сергей Карасев.

13 марта (пятница)

«Динамо Мх» – «Оренбург»: судья – Артeм Чистяков. Помощники судьи – Алексей Стипиди, Адлан Хатуев; резервный судья – Владимир Шамара; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Олег Соколов.

14 марта (суббота)

«Сочи» – «Краснодар»: судья – Андрей Прокопов. Помощники судьи – Максим Гаврилин, Михаил Иванов; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Владимир Москалeв; АВАР – Ранэль Зияков; инспектор – Владимир Казьменко.

«Зенит» – «Спартак»: судья – Сергей Карасeв. Помощники судьи – Алексей Лунeв, Алексей Ермилов; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Ростов» – «Динамо»: судья – Ян Бобровский. Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья – Никита Новиков; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Александр Гвардис.

«Балтика» – ЦСКА: судья – Кирилл Левников. Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Сергей Зуев.

15 марта (воскресенье)

«Акрон» – «Ахмат»: судья – Евгений Буланов. Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Дмитрий Маликов; резервный судья – Сергей Федотов; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Александр Колобаев.

«Пари НН» – «Крылья Советов»: судья – Игорь Капленков. Помощники судьи – Андрей Болотенков, Денис Петров; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Рубин» – «Локомотив»: судья – Иван Абросимов. Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Эдуард Малый.

Источник: официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Динамо Мх Оренбург Сочи Краснодар Ростов Динамо Балтика ЦСКА Акрон Ахмат Пари НН Крылья Советов Рубин Локомотив Карасев Сергей Левников Кирилл Абросимов Иван Чистяков Артем Буланов Евгений Бобровский Ян Прокопов Андрей Капленков Игорь
Комментарии (4)
Галина Бронемясова
1773305262
ну карась - так карась. раздражает только его манера стоять подолгу и разъяснять игроку или тренеру, в чём он был не прав. вот он вечно так делает.
evgevg13
1773307266
Много новых
