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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Сочи
€ 16 млн
ФК Сочи
Сочи
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Стадион:
Фишт
Сайт:
http://pfcsochi.ru/
Тренер:
Игорь Осинькин
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Велес» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2026
18:20
«Велес» – «Сочи»: кто победит в матче 11 тура Первой лиги 2026/2027
Вчера, 08:23
С двух клубов из России сняли запрет на новичков перед закрытием трансферного окна
9 сентября
1
«Динамо СПб» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2026
9 сентября
Дегтев прокомментировал возвращение в «Зенит»
8 сентября
1
«Локомотив» вернул 21-летнего воспитанника и отдал его в аренду
8 сентября
Фото
«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
8 сентября
18
«Динамо СПб» – «Сочи»: кто победит в матче 4-го раунда Пути регионов Кубка России 2026/2027
8 сентября
«Локо» Ротенберга купит вратаря и отдаст его «Сочи» Ротенберга
6 сентября
8
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря
6 сентября
16
«Зенит» увел вратаря из-под носа «Спартака»
5 сентября
15
«Сочи» – «Нижний Новгород»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
Принято решение по центральному матчу 10-го тура Первой лиги, отложенному из-за проблем с авиасообщением
5 сентября
1
«Спартак» не вышел из переговоров по воспитаннику «Зенита»
5 сентября
2
Центральный матч 10-го тура Первой лиги могут перенести
5 сентября
У «Спартака» сорвался трансфер вратаря
4 сентября
10
«Сочи» – «Нижний Новгород»: кто победит в матче 10-го тура Первой лиги 2026/2027
4 сентября
Фото
Бывший тренер «Сочи» возглавил сборную Южной Кореи
1 сентября
«Сочи» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2026
30 августа
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
29 августа
5
Трансляция
«КАМАЗ» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2026
24 августа
«КАМАЗ» – «Сочи»: кто победит в матче 8 тура чемпионата России 2026/2027
23 августа
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
20 августа
6
Трансляция
«Нефтехимик» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
19 августа
«Нефтехимик» – «Сочи»: кто победит в матче 7-го тура Первой лиги 2026/2027
19 августа
Фото
Участник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
17 августа
4
Воспитанник «Зенита» подпишет 4-летний контракт с участником ЛЧ
17 августа
2
Матч ФНЛ перенесли из-за угрозы БПЛА
15 августа
Трансляция
«Сочи» – «Волга»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2026
15 августа
1
2
3
4
5
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Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
18:13
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