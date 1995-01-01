- 3 марта
- 17:53 Где смотреть матч «Сочи» – ЦСКА: 18 тур РПЛ, 5 марта 2023
- 1 марта
- 16:36 «Сочи» подписал контракт с 19-летним бразильцем
- 12:36 РФС назначил судей на 20-й тур РПЛ 1
- 27 февраля
- 12:11 «Наполи» далеко не предел». Мелкадзе оценил потенциал Хвичи
- 10:13 «У него есть что подсмотреть». Мелкадзе – о Смолове 1
- 26 февраля
- 14:30 Мелкадзе назвал единственного конкурента «Зенита» в РПЛ 3
- 13:47 Мелкадзе: «Не считаю, что футболистам платят много. Все заслуженно» 14
- 11:55 Мелкадзе: «37-летний Нобоа выглядит моложе, чем я 25-летний» 2
- 24 февраля
- 13:25 Товарищеский матч. «Сочи» победил «Химки» (2:0) 2
- 23 февраля
- 13:13 «Сочи» бесплатно подписал 19-летнего бразильца
- 22 февраля
- 16:23 Текст Все трансферы РПЛ этой зимы 28
- 19 февраля
- 23:02 Бердыев впервые после ухода из «Рубина» в 2019 году посетил матч казанцев
- 17:23 Рианчо: «Бердыев провел эволюцию российского футбола» 1
- 18 февраля
- 16:25 «Локомотив» интересуется полузащитником сборной России 4
- 13:59 Казарцев: «После матча «Спартак» – «Сочи» был депутатский запрос с просьбой разобраться, почему я назначил пенальти. Я ездил в ОБЭП и рассказывал правила футбола» 11
- 17 февраля
- 17:20 «Локомотив» и «Сочи» зимой пытались купить хорватского защитника
- 16 февраля
- 19:33 «Накачали губки, подкачали попку». Быстров отреагировал на обвинение Нобоа в домашнем насилии 1
- 08:30 Мелкадзе рассказал, на что потратил первую зарплату в «Спартаке» 1
- 15 февраля
- 18:12 Видео Мелкадзе не сдержал слез во время интервью
- 14 февраля
- 17:51 Фото Девушка Нобоа сняла побои и выложила фото из больницы 14
- 17:00 Фото Нобоа показал раны на лице на фоне обвинений в избиении девушки 3
- 13 февраля
- 19:56 Адвокат назвал условие для привлечения Нобоа к уголовной ответственности за избиение девушки
- 13:15 Нобоа закрыл комментарии в инстаграме* после слов его девушки о домашнем насилии
- 12:41 «Она была пьяная и злая». Нобоа ответил на обвинения в избиении девушки 5
- 12:12 Фото «Мне стыдно, что я так долго молчала». Девушка Нобоа сообщила об избиении 18
- 11 февраля
- 16:06 37-летний Нобоа раскрыл секрет своего футбольного долголетия 1
- 12:18 Бердыев высказался о поражении «Сочи» от «Спартака» 4
- 09:35 Миладинович: «Я еще далеко от сборной России»