«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов

«Локомотив» хочет воспользоваться опцией обратного выкупа из «Шинника» вратаря Тимофея Митрова.

Чтобы вернуть своего воспитанника москвичам придетсся заплатить 5 миллионов рублей.

При этом «Локомотив» может оставить вратаря в клубе Первой лиги до конца сезона, чтобы он получал игровую практику.

При этом самим красно-зеленым нужно еще договориться с самим Митровым, на которого также претендует «Сочи». Клуб РПЛ предлагает вратарю 600 тысяч рублей в месяц. «Сочи», который ищет замену на случай продажи Александра Дегтева в «Спартак», готов платить больше.

Пока футболист думает о своем будущем. Возможен вариант с арендой Митрова в «Сочи» из «Локомотива» после выкупа у «Шинника».

Москвичи сейчас решают вопрос с вратарем, так как сейчас не могут договориться о продлении соглашения с 21-летним Даниилом Веселовым. Срок его контракта с «Локомотивом» истекает в середине 2027 года.