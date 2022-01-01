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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Шинник
€ 5,43 млн
Шинник
Ярославль
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Стадион:
Шинник
Сайт:
http://www.shinnik.com
Тренер:
Денис Бояринцев
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Расписание
Таблица
Игру Первой лиги перенесли на день из-за задержки авиарейса гостевой команды
30 октября
Первая лига России: шансы «Челябинска» и «Шинника» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Первая лига России: шансы «Шинника» и «Спартака Костромы» на победу в матче 15-го тура
25 октября
«Велес» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
Первая лига России: шансы «Велеса» и «Шинника» на победу в матче 14-го тура
17 октября
«Нижний Новгород» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 октября 2026
14 октября
«Нижний Новгород» – «Шинник»: кто победит в матче 5 раунда Кубка России 2026/2027
13 октября
«Шинник» – «Текстильщик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 10 октября 2026
10 октября
«Нет, брат, это не Москва»: знаменитый легионер «Шинника» вспомнил, как его жестко обманули
2 октября
Выявлен легионер, который питался в России только сгущенкой
2 октября
1
«Шинник» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2026
27 сентября
Бояринцев прокомментировал вероятный вылет «Локомотива» из РПЛ
26 сентября
2
«Шинник» – «СКА-Хабаровск»: кто победит в матче 7 тура Первой лиги 2026/2027
26 сентября
Бояринцев высказался об уходе Барко из «Спартака»
25 сентября
6
«Шинник» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2026
18 сентября
«Шинник» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2026
14 сентября
«Шинник» – «Урал»: кто победит в матче 11 тура Первой лиги 2026/2027
13 сентября
Фото
«Балтика» подписала нападающего из Первой лиги
11 сентября
Трансляция
«Шинник» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2026
10 сентября
«Шинник» – «Торпедо»: кто победит в матче 4 раунда Кубка России 2026/2027
9 сентября
«Локомотив» вернул 21-летнего воспитанника и отдал его в аренду
8 сентября
«Локо» Ротенберга купит вратаря и отдаст его «Сочи» Ротенберга
6 сентября
8
Трансляция
«Шинник» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
«Шинник» – «Ротор»: кто победит в матче 10-го тура Первой лиги 2026/2027
4 сентября
Трансляция
«Волга» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2026
22 августа
«Волга Ульяновск» – «Шинник»: кто победит в матче 8 тура чемпионата России 2026/2027
21 августа
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
19 августа
Фото
Клуб Первой лиги расстался с экс-спартаковцем – одним из 26 новичков, подписанных в июле
19 августа
Трансляция
«Нефтехимик» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 августа 2026
14 августа
Фото
«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу
13 августа
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