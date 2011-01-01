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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Шинник
Результаты
€ 5,43 млн
Шинник - результаты матчей
Ярославль
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Стадион:
Шинник
Сайт:
http://www.shinnik.com
Тренер:
Денис Бояринцев
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Россия. Премьер-лига. 2002
Чемпионат России. 1999
Чемпионат России. 1998
Чемпионат России. 1997
Чемпионат России. Первый этап. Первый этап 1992
01.11 | 16:00
Челябинск
2 : 0
Шинник
26.10 | 19:30
Шинник
2 : 1
Спартак К
18.10 | 17:00
Велес
1 : 1
Шинник
10.10 | 17:00
Шинник
2 : 0
Текстильщик
27.09 | 17:00
Шинник
0 : 0
СКА-Хабаровск
18.09 | 18:30
Шинник
0 : 1
КАМАЗ
14.09 | 18:30
Шинник
1 : 1
Урал
05.09 | 17:00
Шинник
2 : 2
Ротор
30.08 | 12:00
Енисей
0 : 0
Шинник
22.08 | 16:00
Волга
1 : 3
Шинник
14.08 | 18:00
Нефтехимик
0 : 2
Шинник
08.08 | 17:00
Шинник
2 : 2
Арсенал
02.08 | 17:00
Нижний Новгород
3 : 0
Шинник
26.07 | 17:00
Торпедо
1 : 1
Шинник
19.07 | 17:00
Шинник
2 : 0
Ленинградец
12.07 | 17:00
Шинник
2 : 2
Сочи
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