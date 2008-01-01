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    Шинник - результаты

    Город Ярославль
    Дивизион Россия-Первая лига
    Сайт www.shinnik.com
    Стадион Шинник
    Тренер Вадим Евсеев
    Турниры:
    Россия. Первая лига (2022/2023)
    20 тур
    		27 ноября, воскресенье 16:00 Шинник 0:0 Динамо Мх
    19 тур
    		19 ноября, суббота 19:00 Балтика 1:0 Шинник
    18 тур
    		13 ноября, воскресенье 16:00 Шинник 1:0 Акрон
    17 тур
    		6 ноября, воскресенье 10:00 СКА-Хабаровск 3:1 Шинник
    16 тур
    		28 октября, пятница 19:00 Шинник 2:1 Арсенал
    15 тур
    		23 октября, воскресенье 16:00 Шинник 1:0 КАМАЗ
    14 тур
    		16 октября, воскресенье 17:00 Волгарь 1:0 Шинник
    13 тур
    		9 октября, воскресенье 16:00 Шинник 2:0 Велес
    12 тур
    		1 октября, суббота 19:00 Алания 3:1 Шинник
    11 тур
    		25 сентября, воскресенье 16:00 Шинник 1:0 Рубин
    10 тур
    		18 сентября, воскресенье 15:00 Волга 1:1 Шинник
    9 тур
    		11 сентября, воскресенье 18:00 Шинник 1:0 Кубань
    8 тур
    		4 сентября, воскресенье 18:00 Нефтехимик 1:0 Шинник
    7 тур
    		27 августа, суббота 18:00 Шинник 3:0 Уфа
    6 тур
    		21 августа, воскресенье 13:00 Енисей 2:1 Шинник
    5 тур
    		13 августа, суббота 19:00 Шинник 1:1 Родина
    4 тур
    		7 августа, воскресенье 19:00 Динамо Мх 2:1 Шинник
    3 тур
    		31 июля, воскресенье 19:00 Шинник 1:1 Балтика
    2 тур
    		24 июля, воскресенье 17:00 Акрон 2:3 Шинник
    1 тур
    		17 июля, воскресенье 19:00 Шинник 0:2 Краснодар-2
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