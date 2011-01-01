Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
3
4
6
7
8
9
10
11
13
14
15
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
14
1
1
48
15
33
43
16
10
2
4
26
17
9
32
16
9
4
3
27
11
16
31
16
8
5
3
28
13
15
29
16
8
4
4
22
16
6
28
17
8
4
5
21
20
1
28
16
5
8
3
20
17
3
23
17
6
4
7
22
23
-1
22
16
5
7
4
18
15
3
22
16
5
5
6
23
18
5
20
16
5
4
7
19
33
-14
19
16
5
3
8
21
26
-5
18
16
4
5
7
15
26
-11
17
16
3
5
8
20
28
-8
14
16
3
5
8
16
33
-17
14
16
3
4
9
20
28
-8
13
16
4
1
11
11
24
-13
13
16
2
5
9
12
26
-14
11
Команда
2
3
4
6
7
9
10
11
13
14
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
7
1
0
33
7
26
22
9
5
2
2
14
10
4
17
8
5
2
1
16
12
4
17
9
4
4
1
13
6
7
16
7
4
2
1
11
6
5
14
9
3
5
1
13
9
4
14
8
4
1
3
10
7
3
13
9
3
4
2
12
10
2
13
7
4
0
3
12
5
7
12
8
3
3
2
12
6
6
12
9
3
1
5
9
10
-1
10
8
3
1
4
10
13
-3
10
7
2
3
2
10
8
2
9
7
2
3
2
11
8
3
9
7
2
1
4
10
13
-3
7
8
1
2
5
8
13
-5
5
8
1
2
5
7
16
-9
5
9
1
1
7
5
14
-9
4
Команда
2
3
4
6
7
8
10
11
14
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
7
0
1
15
8
7
21
9
6
2
1
17
5
12
20
8
6
1
1
16
10
6
19
9
5
4
0
15
6
9
19
9
4
2
3
11
10
1
14
8
3
3
2
13
13
0
12
8
3
2
3
7
10
-3
11
8
2
3
3
12
15
-3
9
7
3
0
4
6
10
-4
9
7
2
3
2
7
8
-1
9
8
2
2
4
11
12
-1
8
8
2
2
4
11
13
-2
8
9
1
3
5
10
15
-5
6
7
1
3
3
5
9
-4
6
8
1
3
4
5
10
-5
6
9
1
2
6
6
25
-19
5
7
1
1
5
3
16
-13
4
8
0
2
6
3
21
-18
2
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире