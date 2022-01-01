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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
КАМАЗ
€ 4 млн
КАМАЗ
Набережные Челны
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Стадион:
КАМАЗ
Сайт:
http://www.fckamaz.ru/
Тренер:
Антон Хазов
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Расписание
Таблица
«КАМАЗ» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2026
Вчера, 16:50
«КАМАЗ» – «Челябинск»: кто победит в матче 11 тура Первой лиги 2026/2027
13 сентября
«Динамо Киров» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2026
9 сентября
«Динамо Киров» – «КАМАЗ»: кто победит в матче 4-го раунда Пути регионов Кубка России 2026/2027
8 сентября
Трансляция
«Урал» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2026
6 сентября
«Урал» – «КАМАЗ»: кто победит в матче 10-го тура Первой лиги 2026/2027
5 сентября
Трансляция
«Ленинградец» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026
29 августа
«Ленинградец» – «КАМАЗ»: кто победит в матче 9 тура Первой лиги 2026/2027
28 августа
Трансляция
«КАМАЗ» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2026
24 августа
«КАМАЗ» – «Сочи»: кто победит в матче 8 тура чемпионата России 2026/2027
23 августа
Трансляция
«КАМАЗ» – «Текстильщик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 августа 2026
19 августа
«КАМАЗ» – «Текстильщик»: кто победит в матче 7-го тура Первой лиги 2026/2027
18 августа
Трансляция
«Енисей» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2026
15 августа
Фото
Экс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
14 августа
«Енисей» – «КАМАЗ»: кто победит в матче 6-го тура Первой лиги 2026/2027
14 августа
Трансляция
«КАМАЗ» – «Волга»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 августа 2026
9 августа
«КАМАЗ» – «Волга»: кто победит в матче 5 тура Первой лиги 2026
8 августа
Трансляция
«Уфа» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 августа 2026
3 августа
«Уфа» – «КАМАЗ»: кто победит в матче 4 тура Первой лиги 2026
2 августа
Трансляция
«КАМАЗ» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 июля 2026
27 июля
1
«КАМАЗ» – «Ротор»: кто победит в матче 3 тура Первой лиги 2026/2027
26 июля
Фото
«Акрон» продлил контракт с основным полузащитником
23 июля
Трансляция
«КАМАЗ» – «Нижний Новгород»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2026
19 июля
«КАМАЗ» – «Нижний Новгород»: кто победит в матче 2 тура Первой лиги России 2026
18 июля
Фото
«Ростов» расстался с двумя молодыми игроками
14 июля
Клуб Первой лиги подписал 23 новичка за 3 дня
13 июля
3
«Спартак Кострома» – «КАМАЗ»: кто победит в матче 1 тура Первой лиги России 2026
11 июля
Фото
4 игрока покинули «Оренбург»
7 июля
Фото
Нападающий «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
30 июня
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Экс-спартаковец Лайкин определился с клубом на следующий сезон
25 июня
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