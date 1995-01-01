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    КАМАЗ - результаты

    Город Набережные Челны
    Дивизион Россия-Первая лига
    Сайт http://www.fckamaz.ru/
    Стадион КАМАЗ
    Тренер Владимир Клонцак
    Турниры:
    Россия. Первая лига (2022/2023)
    20 тур
    		27 ноября, воскресенье 13:00 Краснодар-2 2:2 КАМАЗ
    19 тур
    		20 ноября, воскресенье 19:00 КАМАЗ 2:1 Кубань
    18 тур
    		13 ноября, воскресенье 11:00 СКА-Хабаровск 3:1 КАМАЗ
    17 тур
    		6 ноября, воскресенье 17:00 КАМАЗ 0:1 Арсенал
    16 тур
    		29 октября, суббота 17:00 КАМАЗ 2:2 Уфа
    15 тур
    		23 октября, воскресенье 16:00 Шинник 1:0 КАМАЗ
    14 тур
    		14 октября, пятница 17:00 КАМАЗ 1:0 Енисей
    13 тур
    		9 октября, воскресенье 16:00 Волгарь 0:0 КАМАЗ
    12 тур
    		1 октября, суббота 16:00 КАМАЗ 2:0 Родина
    11 тур
    		25 сентября, воскресенье 14:00 Велес 1:1 КАМАЗ
    10 тур
    		18 сентября, воскресенье 17:00 КАМАЗ 1:2 Динамо Мх
    9 тур
    		11 сентября, воскресенье 19:00 Алания 4:2 КАМАЗ
    8 тур
    		4 сентября, воскресенье 17:00 КАМАЗ 0:0 Балтика
    7 тур
    		28 августа, воскресенье 18:00 Рубин 1:1 КАМАЗ
    6 тур
    		21 августа, воскресенье 17:00 КАМАЗ 4:0 Акрон
    5 тур
    		13 августа, суббота 17:00 Волга 0:2 КАМАЗ
    4 тур
    		7 августа, воскресенье 17:00 КАМАЗ 1:1 Краснодар-2
    3 тур
    		31 июля, воскресенье 19:00 Кубань 0:1 КАМАЗ
    2 тур
    		25 июля, понедельник 20:00 КАМАЗ 3:2 СКА-Хабаровск
    1 тур
    		16 июля, суббота 18:00 Нефтехимик 0:1 КАМАЗ
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