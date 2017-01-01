Россия. Кубок. 2026/2027 Россия. PARI Первая лига. 2026/2027 Россия. Кубок. 2025/2026 Россия. PARI Первая лига. 2025/2026 Россия. Кубок. 2024/2025 Россия. Первая лига. 2024/2025 Россия. Кубок. 2023/2024 Россия. Первая лига. 2023/2024 Россия. Кубок. 2022/2023 Россия. Первая лига. 2022/2023 Россия. Кубок. 2021/2022 Россия. ФНЛ. 2021/2022 Россия. Кубок. 2020/2021 Россия. ПФЛ. Группа 4. 2020/2021 Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье. 2019/2020 Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье. 2018/2019 Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье. 2017/2018 Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье. 2016/2017 Россия. ФНЛ. 2015/2016 Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2014/2015 Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2013/2014 Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2012/2013 Россия. ФНЛ. Второй этап 2011/2012 Россия. Первый дивизион. 2010 Россия. Первый дивизион. 2009 Россия. Первый дивизион. 2008 Чемпионат России. 1997 Чемпионат России. 1996 Чемпионат России. 1995 Чемпионат России. 1994 Чемпионат России. 1993