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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
КАМАЗ
Состав
€ 4 млн
КАМАЗ - состав команды
Набережные Челны
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Стадион:
КАМАЗ
Сайт:
http://www.fckamaz.ru/
Тренер:
Антон Хазов
Состав
Статистика
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
30
Замерец Евгений
Вра
25
€ 0.35 млн
31
Анисимов Артур
Вра
33
€ 0.15 млн
6
Калистратов Тимофей
Защ
23
€ 0.45 млн
15
Бурко Максим
Защ
22
€ 0.2 млн
76
Суханов Артем
Защ
25
€ 0.2 млн
5
Ратников Савелий
Защ
24
€ 0.175 млн
27
Мануйлов Роман
Защ
31
€ 0.15 млн
45
Давыдов Владислав
Защ
21
€ 0.1 млн
5
Osypa Артем
Защ
-
10
Защепкин Роман
Пол
23
€ 0.55 млн
83
Лайкин Максим
Пол
23
€ 0.3 млн
53
Дерюгин Александр
Пол
22
€ 0.25 млн
9
Мосейчук Илья
Пол
26
€ 0.25 млн
2
Хубаев Давид
Пол
31
€ 0.25 млн
7
Аюкин Руслан
Пол
32
€ 0.25 млн
17
Абдуллахи Самину
Пол
25
€ 0.15 млн
10
Семенов Виталий
Пол
21
€ 0.15 млн
22
Солодухин Андрей
Пол
20
€ 0.075 млн
8
Долгополов Ефим
Пол
20
€ 0.025 млн
37
Воронин Евгений
Нап
30
€ 0.3 млн
28
Султонов Мухаммад
Нап
33
€ 0.225 млн
18
Попов Артем
Нап
34
€ 0.125 млн
65
Гулько Иван
Нап
22
€ 0.1 млн
54
Устюгов Александр
Нап
19
-
Всего игроков: 24, из них вратарей: 2, защитников: 7, полузащитников: 10, нападающих: 5
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