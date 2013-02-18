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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
КАМАЗ
Максим Лайкин
€ 300 тыс
Максим Лайкин
КАМАЗ
31 мая 2003 (23), Саранск
#83 | Полузащитник
179 см
Россия
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Фото
Экс-спартаковец Лайкин определился с клубом на следующий сезон
25 июня
1
Фото
Игрок «Спартака» перешел в клуб Первой лиги
18 февраля
6
Клуб Первой лиги подпишет двух игроков «Спартака»
18 февраля
13
Хавбек «Спартака» близок к переходу в «КАМАЗ»
13 февраля
4
«Спартак» получил предложения от трех клубов по 22-летнему полузащитнику
8 февраля
6
Два игрока из молодежки «Спартака» поедут на сборы с основой
1 января
4
«Нефтехимик» арендует футболистов «Спартака» и «Локомотива»
2025.01.19 22:00
Фото
«Спартак» вновь отдал Лайкина в аренду
2025.01.16 21:32
6
Лайкин: «Игроки «Спартака» должны гордиться, что находятся в таком клубе»
2024.12.01 12:35
«Спартак» отправил хавбека в клуб Первой лиги
2024.07.09 10:56
Фото
Клуб Первой лиги арендовал полузащитника «Спартака»
2024.02.14 13:29
2
«Спартак» ищет варианты для аренды 20-летнего воспитанника
2024.01.18 13:20
1
Экс-замгендиректора «Спартака» оценил необходимость отправлять в аренду Зорина и Лайкина
2024.01.03 10:06
1
«Спартак» ищет варианты аренды для двух игроков
2024.01.02 13:00
2
Лайкин: «В «Спартаке» каждый обязан быть, как Роналду»
2023.12.15 20:25
2
Лайкин прокомментировал дебют в стартовом составе «Спартака»
2023.11.30 09:25
3
«Спартак» объявил о возвращении Свинова и еще двух игроков из аренды
2023.06.29 17:38
4
Фото
Принадлежащий «Спартаку» футболист стал лучшим молодым игроком Первой лиги
2023.05.28 09:41
4
«Через год планирую закрепиться в «Спартаке». Лайкин назвал людей, из-за которых ушел в аренду в «Нефтехимик»
2022.07.31 11:20
1
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Принадлежащий «Спартаку» Лайкин забил «Волге» с центра поля на 96-й минуте
2022.07.30 20:11
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