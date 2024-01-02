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    «Спартак» ищет варианты аренды для двух игроков

    «Спартак» собирается отправить в аренду полузащитников Максима Лайкина и Даниила Зорина. При этом, по данным Metaratings.ru, хавбеки с большой долей вероятности, полетят на первый сбор команды.

    Что касается еще одного игрока «Спартака» Павла Мелешина, то на вопрос о том, останется ли он в команде, может повлиять покупка клубом нового форварда. При таком варианте высока вероятность, что Мелешина отпустят в аренду.

    • 20-летний Лайкин в нынешнем сезоне сыграл в 3 матчах за основную команду и не отметился результативными действиями.
    • Зорин не сыграл ни одного матча за «Спартак» в нынешнем сезоне.

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    Источник: Metaratings.ru

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    02.01.2024 13:00
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    Комментарии (2)
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    NewLife
    1704194807
    Правильно. Молодёжь должна играть, а не сидеть)
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    zigbert
    1704196232
    Все они к сожалению пока не готовы для чего то серьезного. Им надо повышать свой уровень.
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