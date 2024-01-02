«Спартак» ищет варианты аренды для двух игроков

«Спартак» собирается отправить в аренду полузащитников Максима Лайкина и Даниила Зорина. При этом, по данным Metaratings.ru, хавбеки с большой долей вероятности, полетят на первый сбор команды.

Что касается еще одного игрока «Спартака» Павла Мелешина, то на вопрос о том, останется ли он в команде, может повлиять покупка клубом нового форварда. При таком варианте высока вероятность, что Мелешина отпустят в аренду.