«Спартак» ищет варианты аренды для двух игроков

«Спартак» собирается отправить в аренду полузащитников Максима Лайкина и Даниила Зорина. При этом, по данным Metaratings.ru, хавбеки с большой долей вероятности, полетят на первый сбор команды.
Что касается еще одного игрока «Спартака» Павла Мелешина, то на вопрос о том, останется ли он в команде, может повлиять покупка клубом нового форварда. При таком варианте высока вероятность, что Мелешина отпустят в аренду.
- 20-летний Лайкин в нынешнем сезоне сыграл в 3 матчах за основную команду и не отметился результативными действиями.
- Зорин не сыграл ни одного матча за «Спартак» в нынешнем сезоне.