Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Футболисты

#
Футболист
Команда
Стоимость
1
НП Роналду Криштиану
Аль-Наср
€ 12 млн
2
НП Дзюба Артем
Акрон
€ 1,20 млн
3
НП Месси Лионель
Интер Майами
€ 15 млн
4
НП Кокорин Александр
Арис
€ 500 тыс
5
НП Мбаппе Килиан
Реал
€ 200 млн
6
НП Неймар
Сантос
€ 10 млн
7
НП Соболев Александр
Зенит
€ 5 млн
8
ПЗ Головин Александр
Монако
€ 18 млн
9
ВР Акинфеев Игорь
ЦСКА
€ 1 млн
10
ПЗ Миранчук Алексей
Атланта Юнайтед
€ 8 млн
11
ЗЩ Джикия Георгий
Антальяспор
€ 1,80 млн
12
ВР Сафонов Матвей
ПСЖ
€ 15 млн
13
ПЗ Погба Поль
Монако
€ 5 млн
14
НП Холанд Эрлинг
Манчестер Сити
€ 200 млн
15
ПЗ Захарян Арсен
Реал Сосьедад
€ 7,50 млн
16
НП Левандовски Роберт
Барселона
€ 9 млн
17
НП Малком
Аль-Хиляль
€ 20 млн
18
НП Кейн Гарри
Бавария
€ 65 млн
19
НП Салах Мохамед
Ливерпуль
€ 30 млн
20
НП Бензема Карим
Аль-Иттихад
€ 6 млн
21
НП Чалов Федор
ПАОК
€ 5,50 млн
22
НП Гризманн Антуан
Атлетико
€ 11 млн
23
НП Глушенков Максим
Зенит
€ 14 млн
24
ЗЩ Рамос Серхио
-
€ 1 млн
25
НП Кварацхелия Хвича
ПСЖ
€ 90 млн
26
НП Азмун Сердар
Шабаб Аль-Ахли
€ 7 млн
27
НП Суарес Луис
Интер Майами
€ 1,50 млн
28
НП Винисиус
Реал
€ 150 млн
29
ПЗ Зобнин Роман
Спартак
€ 2,50 млн
30
ПЗ Вендел
Зенит
€ 15 млн
31
НП Тюкавин Константин
Динамо
€ 15 млн
32
ПЗ Модрич Лука
Милан
€ 4 млн
33
НП Лукаку Ромелу
Наполи
€ 15 млн
34
ВР Лунев Андрей
Динамо
€ 1 млн
35
ПЗ Клаудиньо
Аль-Садд
€ 15 млн
36
ПЗ Миранчук Антон
Динамо
€ 2,50 млн
37
ПЗ Де Брюйне Кевин
Наполи
€ 20 млн
38
ПЗ Баринов Дмитрий
Локомотив
€ 9 млн
39
ПЗ Кузяев Далер
Рубин
€ 3,50 млн
40
ПЗ Сперцян Эдуард
Краснодар
€ 25 млн
41
НП Коутиньо Филиппе
Васко да Гама
€ 3,50 млн
42
НП Дембеле Усман
ПСЖ
€ 100 млн
43
ЗЩ Зинченко Александр
Ноттингем Форест
€ 15 млн
44
НП Заболотный Антон
Спартак
€ 500 тыс
45
ПЗ Оздоев Магомед
ПАОК
€ 1,50 млн
46
НП Обамеянг Пьер-Эмерик
Марсель
€ 3 млн
47
НП Пиняев Сергей
Локомотив
€ 10 млн
48
ПЗ Батраков Алексей
Локомотив
€ 25 млн
49
ПЗ Бакаев Зелимхан
Локомотив
€ 2,50 млн
50
НП Икарди Мауро
Галатасарай
€ 6 млн
Все хабы
Команды Игроки Тренеры Сборные Судьи Стадионы
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 