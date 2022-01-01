Введите ваш ник на сайте
#
Футболист
Команда
Стоимость
1
НП
Роналду Криштиану
Аль-Наср
€ 12 млн
2
НП
Дзюба Артем
Акрон
€ 1,20 млн
3
НП
Месси Лионель
Интер Майами
€ 15 млн
4
НП
Кокорин Александр
Арис
€ 500 тыс
5
НП
Мбаппе Килиан
Реал
€ 200 млн
6
НП
Неймар
Сантос
€ 10 млн
7
НП
Соболев Александр
Зенит
€ 5 млн
8
ПЗ
Головин Александр
Монако
€ 18 млн
9
ВР
Акинфеев Игорь
ЦСКА
€ 1 млн
10
ПЗ
Миранчук Алексей
Атланта Юнайтед
€ 8 млн
11
ЗЩ
Джикия Георгий
Антальяспор
€ 1,80 млн
12
ВР
Сафонов Матвей
ПСЖ
€ 15 млн
13
ПЗ
Погба Поль
Монако
€ 5 млн
14
НП
Холанд Эрлинг
Манчестер Сити
€ 200 млн
15
ПЗ
Захарян Арсен
Реал Сосьедад
€ 7,50 млн
16
НП
Левандовски Роберт
Барселона
€ 9 млн
17
НП
Малком
Аль-Хиляль
€ 20 млн
18
НП
Кейн Гарри
Бавария
€ 65 млн
19
НП
Салах Мохамед
Ливерпуль
€ 30 млн
20
НП
Бензема Карим
Аль-Иттихад
€ 6 млн
21
НП
Чалов Федор
ПАОК
€ 5,50 млн
22
НП
Гризманн Антуан
Атлетико
€ 11 млн
23
НП
Глушенков Максим
Зенит
€ 14 млн
24
ЗЩ
Рамос Серхио
-
€ 1 млн
25
НП
Кварацхелия Хвича
ПСЖ
€ 90 млн
26
НП
Азмун Сердар
Шабаб Аль-Ахли
€ 7 млн
27
НП
Суарес Луис
Интер Майами
€ 1,50 млн
28
НП
Винисиус
Реал
€ 150 млн
29
ПЗ
Зобнин Роман
Спартак
€ 2,50 млн
30
ПЗ
Вендел
Зенит
€ 15 млн
31
НП
Тюкавин Константин
Динамо
€ 15 млн
32
ПЗ
Модрич Лука
Милан
€ 4 млн
33
НП
Лукаку Ромелу
Наполи
€ 15 млн
34
ВР
Лунев Андрей
Динамо
€ 1 млн
35
ПЗ
Клаудиньо
Аль-Садд
€ 15 млн
36
ПЗ
Миранчук Антон
Динамо
€ 2,50 млн
37
ПЗ
Де Брюйне Кевин
Наполи
€ 20 млн
38
ПЗ
Баринов Дмитрий
Локомотив
€ 9 млн
39
ПЗ
Кузяев Далер
Рубин
€ 3,50 млн
40
ПЗ
Сперцян Эдуард
Краснодар
€ 25 млн
41
НП
Коутиньо Филиппе
Васко да Гама
€ 3,50 млн
42
НП
Дембеле Усман
ПСЖ
€ 100 млн
43
ЗЩ
Зинченко Александр
Ноттингем Форест
€ 15 млн
44
НП
Заболотный Антон
Спартак
€ 500 тыс
45
ПЗ
Оздоев Магомед
ПАОК
€ 1,50 млн
46
НП
Обамеянг Пьер-Эмерик
Марсель
€ 3 млн
47
НП
Пиняев Сергей
Локомотив
€ 10 млн
48
ПЗ
Батраков Алексей
Локомотив
€ 25 млн
49
ПЗ
Бакаев Зелимхан
Локомотив
€ 2,50 млн
50
НП
Икарди Мауро
Галатасарай
€ 6 млн
