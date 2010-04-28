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Лига 1 2025/2026
Команды
Монако
Поль Погба
€ 2,50 млн
Поль Погба
Монако
15 марта 1993 (33), Ланьи-сюр-Марн
#8 | Полузащитник
188 см | 80 кг
Франция | Гвинея
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Публикации
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Фото
«Монако» расторг контракт с чемпионом мира-2018
19 августа
2
В «Монако» приняли решение по Погба
11 августа
1
Стало известно, почему Погба не перешел в «Торпедо»
9 июля
5
Погба восхитился игрой футболиста на ЧМ-2026: «Это действительно нечто»
16 июня
4
Погба назвал лучшего нападающего поколения
12 июня
«Зенит» вел переговоры о подписании Погба
28 апреля
10
Погба забил впервые за четыре года
28 марта
В «Монако» приняли важное решение по Погба
4 февраля
Видео
Погба получил награду на Globe Soccer Awards из рук россиянина
2025.12.29 09:45
Список обладателей наград Globe Soccer Awards-2025
2025.12.28 20:47
Фото
Ибрагимович показал фото с Хабибом и Погба
2025.12.26 22:22
Фото
Хабиб и Ибрагимович сошлись в схватке по армрестлингу
2025.12.24 21:32
6
Видео
Погба стал совладельцем команды по верблюжьим скачкам
2025.12.10 18:11
Головин рассказал об игре с Погба в «Монако»
2025.12.03 23:21
Погба сыграл впервые за 811 дней
2025.11.22 23:08
УЕФА снова призвали отстранить Израиль – письмо подписали Погба и другие футболисты
2025.11.13 17:31
2
Погба, сыгравший 0 матчей за «Монако», получил травму
2025.11.01 11:46
Фото
Погба встретился с Хабибом и задушил российского бойца
2025.10.14 11:31
1
Раскрыта причина несостоявшегося перехода Погба в «Торпедо»
2025.10.08 12:50
3
Погба двумя словами описал переход Рэшфорда из «МЮ» в «Барселону»
2025.07.21 16:35
Ари рассказал о неудачном приглашении Погба в «Торпедо»
2025.07.15 20:56
1
Погба не скоро дебютирует за «Монако»
2025.07.03 23:11
Погба объяснил, почему выбрал «Монако»
2025.06.30 18:27
Погба вернули трансферную стоимость
2025.06.29 21:31
1
Видео
Погба заплакал во время подписания контракта с «Монако»
2025.06.28 22:53
3
Фото
Погба стал игроком «Монако»
2025.06.28 19:24
3
Погба пожаловался на «Ювентус»: «Я не понимал, почему так происходит»
2025.06.23 21:57
Погба договорился о контракте с новым клубом – он будет выступать с россиянином
2025.06.22 21:28
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Погба затягивает переговоры с «Монако»: известна причина
2025.06.21 00:32
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