  Главная
  Новости
  • УЕФА снова призвали отстранить Израиль – письмо подписали Погба и другие футболисты

УЕФА снова призвали отстранить Израиль – письмо подписали Погба и другие футболисты

Вчера, 17:31
2

Организация «Athletes for Peace» («Спортсмены за мир») предприняла новую попытку отстранить израильские команды от участия в международных соревнованиях.

Она направила письмо президенту УЕФА Александеру Чеферину с соответствующим требованием.

«Ни одно общественное место, сцена или арена в международном гражданском обществе не должны принимать режим, совершающий геноцид, апартеид и другие преступления против человечности.

Безнаказанность Израиля за эти преступления может быть прекращена только с помощью коллективных осознанных действий, включая меры по недопущению его участия в спортивных и культурных мероприятиях», – говорится в письме, текст которого цитирует Al Jazeera.

Источник: «Бомбардир»
темирхан
1763055156
ИГРОКИ глупые ЧТОЛИ? НЕ ПОЙМУ! ПРИЧЕМ тут УЕФА? ВСЕ ВОПРОСЫ И ПОЖЕЛАНИЯ в ВАШИНГОН! ОТТУДА и ПО ВСЕМУ МИРУ ИДУТ ПРИКАЗЫ.
  • Читайте нас: 