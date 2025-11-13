УЕФА снова призвали отстранить Израиль – письмо подписали Погба и другие футболисты

Организация «Athletes for Peace» («Спортсмены за мир») предприняла новую попытку отстранить израильские команды от участия в международных соревнованиях.
Она направила письмо президенту УЕФА Александеру Чеферину с соответствующим требованием.
«Ни одно общественное место, сцена или арена в международном гражданском обществе не должны принимать режим, совершающий геноцид, апартеид и другие преступления против человечности.
Безнаказанность Израиля за эти преступления может быть прекращена только с помощью коллективных осознанных действий, включая меры по недопущению его участия в спортивных и культурных мероприятиях», – говорится в письме, текст которого цитирует Al Jazeera.
- В AFP входят более 70 профессиональных спортсменов.
- Среди них – футболисты Поль Погба, Анвар Эль-Гази, Хаким Зиеш, Адама Траоре.
- Израиль ведет боевые действия в секторе Газа с октября 2023 года.
Источник: «Бомбардир»