Норвегия разгромила Италию и вышла на ЧМ-2026, Холанд сделал дубль

Норвегия победила Италию в матче отборочного этапа ЧМ-2026. Встреча проходила в Милане и закончилась поражением хозяев со счетом 1:4.
Дубль в составе победителей сделал Эрлинг Холанд.
Норвегия выиграла все восемь матчей в группе и вышла в финальную стадию турнира. Италия с 18 очками заняла второе место и сыграет в стыках.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа I. 10 тур
Италия - Норвегия - 1:4 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Ф. Пио Эспозито, 11; 1:1 - А. Нуса, 63; 1:2 - Э. Холанд, 78; 1:3 - Э. Холанд, 79; 1:4 - Й. Ларсен, 90+3.
Источник: «Бомбардир»