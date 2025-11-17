Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Норвегия разгромила Италию и вышла на ЧМ-2026, Холанд сделал дубль

Норвегия разгромила Италию и вышла на ЧМ-2026, Холанд сделал дубль

Сегодня, 00:40
2

Норвегия победила Италию в матче отборочного этапа ЧМ-2026. Встреча проходила в Милане и закончилась поражением хозяев со счетом 1:4.

Дубль в составе победителей сделал Эрлинг Холанд.

Норвегия выиграла все восемь матчей в группе и вышла в финальную стадию турнира. Италия с 18 очками заняла второе место и сыграет в стыках.

Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа I. 10 тур
Италия - Норвегия - 1:4 (1:0)
Голы: 1:0 - Ф. Пио Эспозито, 11; 1:1 - А. Нуса, 63; 1:2 - Э. Холанд, 78; 1:3 - Э. Холанд, 79; 1:4 - Й. Ларсен, 90+3.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Сперцян вошел в топ-5 бомбардиров сборной Армении
Кейн обошел Пеле по голам за сборную 1
Отбор ЧМ-2026. Станкович помог Сербии победить Латвию
Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Манчестер Сити Норвегия Италия Холанд Эрлинг
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Novochek
1763329347
Молодцы норвеги!Холанд машина!
Ответить
BRO_football
1763329407
Не ожидал от итальяшек. Позор им.
Ответить
Главные новости
Хет-трик Соболева за «Зенит», будущая команда Зидана, последние дни Станковича в «Спартаке» и другие новости
00:51
Норвегия разгромила Италию и вышла на ЧМ-2026, Холанд сделал дубль
00:40
2
Кейн обошел Пеле по голам за сборную
Вчера, 23:40
1
Раскрыты слова Карпина игрокам сборной России после поражения от Чили
Вчера, 23:15
1
Игрок «Зенита» – о переходе в клуб Кордобы: «Мы на связи»
Вчера, 22:50
1
Губерниев отреагировал на слова Карпина: «Это, мягко говоря, перебор»
Вчера, 22:26
3
Отбор ЧМ-2026. Англия обыграла Албанию и закончила квалификацию с общим счетом 22:0
Вчера, 21:56
3
Отбор ЧМ-2026. Франция победила Азербайджан (3:1), Украина вышла в стыки
Вчера, 21:52
1
Названа команда, которую возглавит Зидан
Вчера, 21:29
4
Юран готов возглавить клуб РПЛ
Вчера, 21:18
8
Все новости
Все новости
Сперцян вошел в топ-5 бомбардиров сборной Армении
Вчера, 23:52
Отбор ЧМ-2026. Станкович помог Сербии победить Латвию
Вчера, 22:00
Отбор ЧМ-2026. Англия обыграла Албанию и закончила квалификацию с общим счетом 22:0
Вчера, 21:56
3
Отбор ЧМ-2026. Франция победила Азербайджан (3:1), Украина вышла в стыки
Вчера, 21:52
1
Реакция Роналду на выход Португалии на ЧМ-2026
Вчера, 20:28
Отбор ЧМ-2026. Ирландия благодаря голу на 96-й минуте победила Венгрию и вышла в стыки
Вчера, 19:10
2
Отбор ЧМ-2026. Португалия уничтожила Армению (9:1) и пробилась в основную стадию турнира
Вчера, 18:55
16
Определились 5 участников стыковых матчей ЧМ-2026 в Европе
Вчера, 16:18
Игрок Бельгии Доку: «Если не можем обыграть Казахстан, нам нечего делать на ЧМ-2026»
Вчера, 12:33
3
ФотоБлагородный поступок сборной Беларуси в Дании
Вчера, 12:18
7
В Дании назвали катастрофой ничью с Беларусью
Вчера, 11:26
1
Футболист «Челси» установил рекорд сборной Казахстана
Вчера, 01:40
Отбор ЧМ-2026. Беларусь добыла сенсационную ничью, Швеция разгромно проиграла и другие результаты
Вчера, 00:47
Сборная Испании побила рекорд, установленный при Дель Боске
15 ноября
Отбор ЧМ-2026. Испания на выезде разгромила Грузию (4:0), у Оярсабаля дубль
15 ноября
Отбор ЧМ-2026. Казахстан в меньшинстве удержал ничью с Бельгией (1:1)
15 ноября
7
Еще одна европейская сборная вышла на ЧМ-2026
15 ноября
2
Отбор ЧМ-2026. Германия победила на выезде Люксембург (2:0), Польша и Нидерланды сыграли вничью (1:1)
15 ноября
Известна 1 сборная, которая сыграет в стыковых матчах ЧМ-2026 в Европе
14 ноября
ВидеоХоланд устроил сюрприз сборной Норвегии после разгрома Эстонии
14 ноября
3
Тренер Португалии объяснил удаление Роналду: «Защитник драматично упал на газон»
14 ноября
2
Гаттузо разозлился на болельщиков сборной Италии после матча с Молдовой
14 ноября
Тренер сборной Португалии отреагировал на скандальное удаление Роналду
14 ноября
10
Мбаппе стал вторым самым молодым игроком после Пеле с 400 голами в карьере
14 ноября
1
Вторая европейская сборная отобралась на ЧМ-2026
14 ноября
Отбор ЧМ-2026. Франция разгромила Украину, поражение Португалии, победы Англии и Италии
14 ноября
1
Роналду провел последний матч в отборах ЧМ, получив прямую красную карточку
14 ноября
11
Армения и Азербайджан не сыграют на ЧМ-2026
13 ноября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 