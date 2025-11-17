Норвегия разгромила Италию и вышла на ЧМ-2026, Холанд сделал дубль

Норвегия победила Италию в матче отборочного этапа ЧМ-2026. Встреча проходила в Милане и закончилась поражением хозяев со счетом 1:4.

Дубль в составе победителей сделал Эрлинг Холанд.

Норвегия выиграла все восемь матчей в группе и вышла в финальную стадию турнира. Италия с 18 очками заняла второе место и сыграет в стыках.