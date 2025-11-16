Введите ваш ник на сайте
  Отбор ЧМ-2026. Беларусь добыла сенсационную ничью, Швеция разгромно проиграла и другие результаты

Отбор ЧМ-2026. Беларусь добыла сенсационную ничью, Швеция разгромно проиграла и другие результаты

Сегодня, 00:47

Завершились еще пять матчей 9-го тура европейской квалификации ЧМ-2026.

Сборная Беларуси едва не победила в гостях Данию, а кризисная Швеция потерпела крупное поражение от Швейцарии в дебютной игре Грэма Поттера.

Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа B. 9 тур
Словения - Косово - 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 - Ф. Аслани, 6; 0:2 - Ж. Карничник, 64 (в свои ворота).
Удаления: П. Стоянович, 53 (вторая ж.к) - нет.
Таблица турнира Календарь турнира
Швейцария - Швеция - 4:1 (1:1)
Голы: 1:0 - Б. Эмболо, 12; 1:1 - Б. Нигрен, 33; 2:1 - Г. Джака, 60 (с пенальти); 3:1 - Д. Ндой, 75; 4:1 - J. Manzambi , 90+4.
Таблица турнира Календарь турнира
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа C. 9 тур
Греция - Шотландия - 3:2 (1:0)
Голы: 1:0 - Т. Бакасетас, 7; 2:0 - K. Karetsas , 57; 3:0 - Х. Цолис, 63; 3:1 - Б. Доук, 65; 3:2 - Р. Кристи, 70.
Удаления: Т. Бакасетас, 84 (вторая ж.к) - нет.
Таблица турнира Календарь турнира
Дания - Беларусь - 2:2 (1:0)
Голы: 1:0 - М. Дамсгор, 11; 1:1 - В. Громыко, 62; 1:2 - Н. Демченко, 65; 2:2 - Г. Исаксен, 79.
Таблица турнира Календарь турнира
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа H. 9 тур
Босния и Герцеговина - Румыния - 3:1 (0:1)
Голы: 0:1 - Д. Бирлигеа, 17; 1:1 - Э. Джеко, 49; 2:1 - Э. Байрактаревич, 80; 3:1 - Х. Табакович, 90+3.
Удаления: нет - Д. Дрэгуш, 67.
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Беларусь Дания Греция Шотландия Швейцария Швеция Словения Косово Босния и Герцеговина Румыния
  • Читайте нас: 