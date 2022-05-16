Сборная Беларуси по футболу

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Сайт:
http://www.bff.by
Тренер:
Виктор Гончаренко
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Таблица
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
28 августа
2
Гончаренко в порыве гнева опрокинул самовар в раздевалке
27 августа
«Пошел нахрен!»: Гончаренко – победителю ЛЧ в составе «Барселоны»
27 августа
Экс-вратарь «Динамо» высказался о его розыске в РФ и Беларуси
22 августа
1
Гончаренко сравнил российского футболиста с Месси и Роналду: «Он не просто так побил все возможные рекорды»
22 августа
Гончаренко – об игроке «Краснодара»: «Был похож не на колобка, а на бизона»
21 августа
Гончаренко честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
21 августа
2
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
20 августа
3
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
20 августа
2
Ташуев назвал европейскую сборную, которую мог возглавить
23 июня
2
Товарищеские матчи. Беларусь упустила победу, Казахстан проиграл и другие результаты
9 июня
1
Трансляция
Беларусь – Буркина-Фасо: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июня 2026
9 июня
Беларусь – Буркина-Фасо: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 3.4
8 июня
Захарова прокомментировала просьбу Украины не допускать российские команды: «Лучше бы написали в ФИФА и УЕФА, сколько детей они убили»
6 июня
4
Трансляция
Беларусь – Сирия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2026
5 июня
Беларусь – Сирия: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 2.15
4 июня
Экс-футболист «Спартака» закончил карьеру в 38 лет
25 мая
6
Реакция Глеба на техническое поражение сборной Латвии за отказ играть с Беларусью
16 мая
2
В Госдуме отреагировали на техническое поражение сборной Латвии за отказ играть с Беларусью
16 мая
22
УЕФА безжалостно наказал Латвию за отказ играть с Беларусью
15 мая
20
Трансляция
Армения – Беларусь: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2026
29 марта
Армения – Беларусь: прогноз и ставки на матч 29 марта 2026 с коэффициентом 1.85
28 марта
Товарищеские матчи. Беларусь обыграла Кипр, дубль Хвичи не помог Грузии победить Израиль
26 марта
1
Трансляция
Кипр – Беларусь: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2026
26 марта
Кипр – Беларусь: прогноз и ставки на матч 26 марта 2026 с коэффициентом 2.25
25 марта
Фото
Акинфеев встретился в ОАЭ с тренером европейской сборной: «Михалыч, всегда рады!»
21 февраля
3
Гончаренко выбрал лучший город России – это не Москва
16 февраля
8
Червиченко оценил решение УЕФА по Беларуси, Литве и Эстонии
7 февраля
Женские юношеские сборные Эстонии и Литвы получили технические поражения за отказ играть с Беларусью
6 февраля
11
Гончаренко упомянул Аршавина на 1-й пресс-конференции во главе сборной Беларуси
6 января
1
2
3
4
5
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