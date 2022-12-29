Сборная Беларуси по футболу

- 17 февраля
- 20:49 В Великобритании потребовали отстранить Белоруссию от отбора Евро-2024 10
- 26 января
- 12:36 Оффтоп России и Белоруссии предложили поучаствовать в Азиатских играх
- 29 декабря 2022
- 19:36 Суд вынес приговор экс-вратарю сборной Белоруссии Хомутовскому за участие в протестах
- 15 декабря 2022
- 15:42 Лукашенко возмутился отсутствием Белоруссии на ЧМ-2022: «От этого мне, бывшему футболисту, страшно становится» 2
- 4 ноября 2022
- 11:22 Директор «Оренбурга»: «Капленко все‑таки не дождался вызова в сборную России»
- 23 октября 2022
- 09:18 Гуренко: «Аншлага на матче Белоруссия – Россия не было бы. Белорусам не до футбола» 1
- 12 октября 2022
- 19:52 Чеферин объяснил, почему УЕФА не отстранил Белоруссию от Евро-2024 7
- 17:59 В УЕФА сообщили о возможном отстранении сборных от Евро-2024 за отказ от матчей с Косово 11
- 11 октября 2022
- 18:47 В УЕФА ответили на вопрос об участии сборной Белоруссии в отборе Евро-2024 13
- 1 октября 2022
- 11:20 В Белоруссии задержали экс-вратаря сборной Хомутовского
- 27 сентября 2022
- 13:18 Корниленко назвал причину кризиса белорусского футбола 1
- 25 сентября 2022
- 21:08 Лига наций. Казахстан крупно уступил в Азербайджане, Алип удалился; Белоруссия сыграла вничью со Словакией 5
- 22 сентября 2022
- 18:58 Сборная Казахстана досрочно вышла в дивизион В Лиги наций 2
- 18:54 Лига наций. Гол Зайнутдинова принес Казахстану победу над Белоруссией 1
- 18:05 Фото Казахстанские фанаты отметили гол в ворота Белоруссии баннером с фразой Лукашенко 2
- 21 сентября 2022
- 20:31 Фото «Матч ТВ» допустил ошибку в российском флаге во время матча Белоруссия – Россия 10
- 18:53 Товарищеский матч. Молодежная сборная России разгромила Белоруссию на выезде 8
- 16:19 Худяков, Пруцев и Тюкавин – в старте молодежной сборной России на матч с Белоруссией 4
- 20 сентября 2022
- 19:36 УЕФА разведет сборные Украины и Белоруссии при жеребьевке Евро-2024
- 17 сентября 2022
- 13:30 «Безусловно, это недопустимо». Валуев – о требовании немецкого министра отстранить Россию и Белоруссию от участия в отборе Евро-2024 2
- 09:45 Немецкий министр требует отстранить сборные России и Белоруссии от участия в отборе Евро-2024
- 11 сентября 2022
- 17:49 Глеб: «Хочу увидеть матч Белоруссия – Россия!» 1
- 13 июня 2022
- 21:02 Лига наций. Азербайджан обыграл Белоруссию благодаря голу экс-динамовца Шейдаева 1
- 11 июня 2022
- 10:21 Сборная Белоруссии не побеждает в официальных матчах с весны 2021 года
- 10 июня 2022
- 23:53 Лига наций. Казахстан Адиева сыграл вничью с Белоруссией в Сербии и сохранил лидерство в группе 1
- 6 июня 2022
- 23:53 Лига наций. Казахстан победил Словакию и другие результаты