Гончаренко сравнил российского футболиста с Месси и Роналду: «Он не просто так побил все возможные рекорды»

Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал спортивное долголетие Игоря Акинфеева.

40-летний вратарь всю карьеру провел в ЦСКА.

Он отыграл за армейцев 818 матчей, в том числе 327 сухих.

В начале июня с Акинфеевым продлили контракт до лета 2027 года.

Его участие в первом круге РПЛ-2026/27 находится под вопросом из-за травмы.

«Мы говорили про соответствие Месси и Роналду высокому уровню. Игорь – то же самое. Я долго работал с Акинфеевым и понимаю, что он не просто так побил все возможные вратарские рекорды.

Природа щедро его одарила. Быстрота реакции, игра ногами, чтение игры – у него всe на высочайшем уровне.

Если человек после двух тяжeлых травм в 40 лет продолжает играть на высоком уровне, это говорит ещe и о характере и профессионализме.

На протяжении 20 лет за его спиной перебывало множество вторых вратарей. Дублeры менялись, а Игорь шeл дальше. Уверен, что у него и сейчас, несмотря на повреждение, остаeтся запас сил.

Я лично за то, чтобы Акинфеев играл как можно дольше, а если нет – передавал опыт молодым, чтобы тот же Тороп принeс ощутимую пользу клубу», – сказал Гончаренко.