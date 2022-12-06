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    Виктор Гончаренко

    Тренер
    Имя Виктор
    Отчество Михайлович
    Фамилия Гончаренко
    Команда Урал
    Гражданство Белоруссия
    Дата рождения 10 сентября 1977
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    12.02.2023 Локомотив 2 : 1 Урал Товарищеские матчи
    14.02.2023 Зенит 1 : 1 Урал Товарищеские матчи
    22.02.2023 Ростов 1 : 1 Урал Россия. Кубок, 1/4 финала
    27.02.2023 Урал 2 : 1 Ростов Россия. Кубок, 1/4 финала
    04.03.2023 Спартак 2 : 2 Урал Россия. Премьер-лига, 18 тур
    11.03.2023 Торпедо 0 : 1 Урал Россия. Премьер-лига, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Урал 3 0 1 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    06.02.2023 Урал 1 : 1 Зенит
    12.02.2023 Локомотив 2 : 1 Урал
    14.02.2023 Зенит 1 : 1 Урал
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