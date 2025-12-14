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Виктор Гончаренко
Виктор Гончаренко
Беларусь
Беларусь
10 сентября 1977 (49)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Гончаренко ввел строгий запрет в сборной Беларуси
10 октября
1
Лига наций. Беларусь Гончаренко добилась крупной победы (4:0)
3 октября
Гончаренко готовил Беларусь к Албании с помощью диковинного ноу-хау, но это не помогло
27 сентября
Лига наций. Беларусь проиграла (0:2) в дебютном официальном матче Гончаренко
26 сентября
1
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
28 августа
2
Гончаренко в порыве гнева опрокинул самовар в раздевалке
27 августа
«Пошел нахрен!»: Гончаренко – победителю ЛЧ в составе «Барселоны»
27 августа
Гончаренко сравнил российского футболиста с Месси и Роналду: «Он не просто так побил все возможные рекорды»
22 августа
Гончаренко – об игроке «Краснодара»: «Был похож не на колобка, а на бизона»
21 августа
Гончаренко честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
21 августа
2
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ
21 августа
4
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
20 августа
3
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
20 августа
2
У зарубежных тренеров осталось 25 трофеев с клубами РФ после Суперкубка
20 июля
Гончаренко назвал ошибки Челестини в ЦСКА
13 мая
6
Фото
Акинфеев встретился в ОАЭ с тренером европейской сборной: «Михалыч, всегда рады!»
21 февраля
3
Гончаренко выбрал лучший город России – это не Москва
16 февраля
8
Гончаренко упомянул Аршавина на 1-й пресс-конференции во главе сборной Беларуси
6 января
В Беларуси дали информацию о зарплате Гончаренко
6 января
1
Гончаренко после назначения в Беларусь ответил, планирует ли совмещать сборную с клубной работой
6 января
Реакция Червиченко на назначение Гончаренко в сборную Беларуси
6 января
1
Фото
Гончаренко возглавил сборную после 12 лет работы в РПЛ
6 января
12
Раскрыта зарплата Гончаренко на новом месте работы
2025.12.14 13:42
4
В «Динамо Мх» приняли решение по Биджиеву
2025.12.08 12:29
3
Бывший главный тренер ЦСКА может возглавить сборную Беларуси
2025.12.04 16:10
4
Гончаренко охарактеризовал руководителей бывших клубов
2025.11.05 16:04
У Гончаренко сорвалась стажировка в Лондоне: «Как только узнали, что я русскоговорящий»
2025.11.05 13:45
2
«Иначе не выжить»: Гончаренко рассказал, почему в РПЛ сложно работать
2025.11.04 18:35
1
Гончаренко прокомментировал информацию о возвращении в РПЛ
2025.10.01 10:25
2
Гончаренко прокомментировал удаление Кордобы в матче ЦСКА – «Краснодар»
2025.09.03 18:35
6
1
2
3
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