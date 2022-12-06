Виктор Гончаренко
Тренер
|Имя
|Виктор
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Гончаренко
|Команда
|Урал
|Гражданство
|Белоруссия
|Дата рождения
|10 сентября 1977
|Имя
|Виктор
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Гончаренко
|Команда
|Урал
|Гражданство
|Белоруссия
|Дата рождения
|10 сентября 1977
|Дата
|Матч
|Турнир
|12.02.2023
|Локомотив
|2 : 1
|Урал
|Товарищеские матчи
|14.02.2023
|Зенит
|1 : 1
|Урал
|Товарищеские матчи
|22.02.2023
|Ростов
|1 : 1
|Урал
|Россия. Кубок, 1/4 финала
|27.02.2023
|Урал
|2 : 1
|Ростов
|Россия. Кубок, 1/4 финала
|04.03.2023
|Спартак
|2 : 2
|Урал
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|11.03.2023
|Торпедо
|0 : 1
|Урал
|Россия. Премьер-лига, 19 тур