У зарубежных тренеров осталось 25 трофеев с клубами РФ после Суперкубка

Главный тренер «Спартака» испанец Хуан Карлос Карседо пока не смог стать 7-м иностранным тренером, завоевавшим с российскими клубами более одного официального трофея.
В матче OLIMPBET Суперкубка России-2026 красно-белые уступили «Зениту» (1:1, по пенальти 2:4).
Всего иностранные тренеры выиграли 25 трофеев с российскими клубами. 24 из них завоевали специалисты, родившиеся за пределами бывшего СССР.
Рекордсменами остаются Дик Адвокат и Лучано Спаллетти, выигравшие по 4 трофея.
Полный список иностранных тренеров, выигрывавших титулы с российскими клубами:
- Дик Адвокат (Нидерланды): чемпионат России 2007, Суперкубок России 2008, Кубок УЕФА 2007/08, Суперкубок УЕФА 2008 с «Зенитом»;
- Лучано Спаллетти (Италия): чемпионаты России 2010 и 2011/12, Кубок России 2009/10, Суперкубок России 2011 с «Зенитом»;
- Андре Виллаш-Боаш (Португалия): чемпионат России 2014/15, Кубок России 2015/16, Суперкубок России 2015 с «Зенитом»;
- Массимо Каррера (Италия): чемпионат России 2016/17, Суперкубок России 2017 со «Спартаком»;
- Марко Николич (Сербия): Кубок России 2020/21 с «Локомотивом», Кубок России 2024/25 с ЦСКА;
- Зико (Бразилия): Кубок России 2008/09, Суперкубок России 2009 с ЦСКА;
- Миодраг Божович (Черногория/Сербия/Нидерланды): Кубок России 2013/14 с «Ростовом»;
- Паоло Ваноли (Италия): Кубок России 2021/22 со «Спартаком»;
- Хуан Карлос Карседо (Испания): Кубок России 2025/26 со «Спартаком»;
- Артур Жорже (Португалия): Суперкубок России 2004 с ЦСКА;
- Мирча Луческу (Румыния): Суперкубок России 2016 с «Зенитом»;
- Виктор Гончаренко (Беларусь): Суперкубок России 2018 с ЦСКА;
- Фабио Челестини (Швейцария): Суперкубок России 2025 с ЦСКА;
- Властимил Петржела (Чехия): Кубок Премьер-лиги 2003 с «Зенитом».
Отметим, что в списке не учтены тренеры, у которых есть несколько гражданств, и, по крайней мере одно из них, российское.
Среди них, в частности туркменистанец Курбан Бердыев (чемпионаты России 2008 и 2009, Кубок России 2011/12, Суперкубки России 2010 и 2012 с «Рубином»), казахстанец Ваит Талгаев (Кубок России 2003/04 с «Тереком»), а также Игорь Черевченко (Кубок России 2014/15 с «Локомотивом») и Дмитрий Парфенов (Кубок России 2017/18 с «Тосно»), выступавшие во время игровой карьеры за Таджикистан и Украину соответственно.