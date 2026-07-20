У зарубежных тренеров осталось 25 трофеев с клубами РФ после Суперкубка

Главный тренер «Спартака» испанец Хуан Карлос Карседо пока не смог стать 7-м иностранным тренером, завоевавшим с российскими клубами более одного официального трофея.

В матче OLIMPBET Суперкубка России-2026 красно-белые уступили «Зениту» (1:1, по пенальти 2:4).

Всего иностранные тренеры выиграли 25 трофеев с российскими клубами. 24 из них завоевали специалисты, родившиеся за пределами бывшего СССР.

Рекордсменами остаются Дик Адвокат и Лучано Спаллетти, выигравшие по 4 трофея.

Полный список иностранных тренеров, выигрывавших титулы с российскими клубами:

Отметим, что в списке не учтены тренеры, у которых есть несколько гражданств, и, по крайней мере одно из них, российское.

Среди них, в частности туркменистанец Курбан Бердыев (чемпионаты России 2008 и 2009, Кубок России 2011/12, Суперкубки России 2010 и 2012 с «Рубином»), казахстанец Ваит Талгаев (Кубок России 2003/04 с «Тереком»), а также Игорь Черевченко (Кубок России 2014/15 с «Локомотивом») и Дмитрий Парфенов (Кубок России 2017/18 с «Тосно»), выступавшие во время игровой карьеры за Таджикистан и Украину соответственно.