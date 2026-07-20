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  • У зарубежных тренеров осталось 25 трофеев с клубами РФ после Суперкубка

У зарубежных тренеров осталось 25 трофеев с клубами РФ после Суперкубка

Сегодня, 14:19

Главный тренер «Спартака» испанец Хуан Карлос Карседо пока не смог стать 7-м иностранным тренером, завоевавшим с российскими клубами более одного официального трофея.

В матче OLIMPBET Суперкубка России-2026 красно-белые уступили «Зениту» (1:1, по пенальти 2:4).

Всего иностранные тренеры выиграли 25 трофеев с российскими клубами. 24 из них завоевали специалисты, родившиеся за пределами бывшего СССР.

Рекордсменами остаются Дик Адвокат и Лучано Спаллетти, выигравшие по 4 трофея.

Полный список иностранных тренеров, выигрывавших титулы с российскими клубами:

  • Дик Адвокат (Нидерланды): чемпионат России 2007, Суперкубок России 2008, Кубок УЕФА 2007/08, Суперкубок УЕФА 2008 с «Зенитом»;
  • Лучано Спаллетти (Италия): чемпионаты России 2010 и 2011/12, Кубок России 2009/10, Суперкубок России 2011 с «Зенитом»;
  • Андре Виллаш-Боаш (Португалия): чемпионат России 2014/15, Кубок России 2015/16, Суперкубок России 2015 с «Зенитом»;
  • Массимо Каррера (Италия): чемпионат России 2016/17, Суперкубок России 2017 со «Спартаком»;
  • Марко Николич (Сербия): Кубок России 2020/21 с «Локомотивом», Кубок России 2024/25 с ЦСКА;
  • Зико (Бразилия): Кубок России 2008/09, Суперкубок России 2009 с ЦСКА;
  • Миодраг Божович (Черногория/Сербия/Нидерланды): Кубок России 2013/14 с «Ростовом»;
  • Паоло Ваноли (Италия): Кубок России 2021/22 со «Спартаком»;
  • Хуан Карлос Карседо (Испания): Кубок России 2025/26 со «Спартаком»;
  • Артур Жорже (Португалия): Суперкубок России 2004 с ЦСКА;
  • Мирча Луческу (Румыния): Суперкубок России 2016 с «Зенитом»;
  • Виктор Гончаренко (Беларусь): Суперкубок России 2018 с ЦСКА;
  • Фабио Челестини (Швейцария): Суперкубок России 2025 с ЦСКА;
  • Властимил Петржела (Чехия): Кубок Премьер-лиги 2003 с «Зенитом».

Отметим, что в списке не учтены тренеры, у которых есть несколько гражданств, и, по крайней мере одно из них, российское.

Среди них, в частности туркменистанец Курбан Бердыев (чемпионаты России 2008 и 2009, Кубок России 2011/12, Суперкубки России 2010 и 2012 с «Рубином»), казахстанец Ваит Талгаев (Кубок России 2003/04 с «Тереком»), а также Игорь Черевченко (Кубок России 2014/15 с «Локомотивом») и Дмитрий Парфенов (Кубок России 2017/18 с «Тосно»), выступавшие во время игровой карьеры за Таджикистан и Украину соответственно.

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Источник: «Бомбардир»
Суперкубок России Россия. Премьер-лига Спартак Зенит ЦСКА Ростов Локомотив Адвокат Дик Зико Луческу Мирча Спаллетти Лучано Петржела Властимил Жорже Артур Божович Миодраг Гончаренко Виктор Николич Марко Виллаш-Боаш Андре Каррера Массимо Ваноли Паоло Челестини Фабио Карседо Хуан Карлос
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