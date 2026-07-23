Медведев пословицей отреагировал на требование «Спартака» о переигровке

Советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал обращение «Спартака» в КДК с требованием переиграть матч OLIMPBET Суперкубка России.
Петербуржцы завоевали трофей, выиграв серию пенальти со счетом 4:2 после ничьей 1:1 в основное время.
«Вопросы надо задавать «Спартаку», а не мне», – сказал Медведев.
Говоря о требовании красно-белых, он также назвал адекватной пословицу «после драки кулаками не машут».
«Будем ждать решения КДК», – добавил Медведев.
- «Спартак» подал протест с требованием переигровки матча, поскольку считает, что судья Евгений Буланов нарушил правила игры.
- По мнению красно-белых, у арбитра не было объективных причин для отмены жребия перед серией пенальти и с подачи РФС рефери нарушил регламент, предоставив «Зениту» преимущество.
Источник: РИА «Новости»