Медведев пословицей отреагировал на требование «Спартака» о переигровке

Советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал обращение «Спартака» в КДК с требованием переиграть матч OLIMPBET Суперкубка России.

Петербуржцы завоевали трофей, выиграв серию пенальти со счетом 4:2 после ничьей 1:1 в основное время.

«Вопросы надо задавать «Спартаку», а не мне», – сказал Медведев.

Говоря о требовании красно-белых, он также назвал адекватной пословицу «после драки кулаками не машут».

«Будем ждать решения КДК», – добавил Медведев.