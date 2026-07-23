Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Медведев пословицей отреагировал на требование «Спартака» о переигровке

Медведев пословицей отреагировал на требование «Спартака» о переигровке

Сегодня, 13:38
19

Советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал обращение «Спартака» в КДК с требованием переиграть матч OLIMPBET Суперкубка России.

Петербуржцы завоевали трофей, выиграв серию пенальти со счетом 4:2 после ничьей 1:1 в основное время.

«Вопросы надо задавать «Спартаку», а не мне», – сказал Медведев.

Говоря о требовании красно-белых, он также назвал адекватной пословицу «после драки кулаками не машут».

«Будем ждать решения КДК», – добавил Медведев.

  • «Спартак» подал протест с требованием переигровки матча, поскольку считает, что судья Евгений Буланов нарушил правила игры.
  • По мнению красно-белых, у арбитра не было объективных причин для отмены жребия перед серией пенальти и с подачи РФС рефери нарушил регламент, предоставив «Зениту» преимущество.

Еще по теме:
Мостовой высказался о возможной переигровке матча «Зенит» – «Спартак» 5
Колосков – о протесте «Спартака»: «Они унижают себя» 9
Вендел: «В Кубке игроки «Спартака» провоцировали болельщиков «Зенита» 4
Источник: РИА «Новости»
Суперкубок России Спартак Зенит Медведев Александр
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бумбраш
1784804273
Вопросы были к судье, причем тут ведмедь??? Опять косорыловки обожралмя?
Ответить
OldenVad
1784804456
Ну так и драку 2е на одного честной не назовешь )
Ответить
АЛЕКС 58
1784804500
КДК прикормленный,ответ известен заранее.
Ответить
anatolich72
1784804900
Проплачено и деньги потрачены
Ответить
Айболид
1784805291
Кулаками не машут, но ноют и требуют.
Ответить
...уефан
1784805822
...Мэдвэд, прэвэд! "Сто лет не виделись, и нахера мы встретились!"... После некоторых драк оформляется протокол, возбуждается дело, материалы, которого передаются в суд...
Ответить
Hector вернулся
1784807012
РФС и КДК болотные, от протестов толку нет
Ответить
anatolich72
1784809192
Пословиц море:"сколько верёвочке не виться , конец всё равно будет" это про питерский беспредел
Ответить
Главные новости
Новая информация о переговорах ЦСКА и АЕКа по Баринову
20:29
Символическая сборная разочарований ЧМ-2026
20:01
1
Глава КДК объяснил наказание для Соболева
19:47
2
Официально прояснилось будущее 40-летнего Модрича
19:15
Реакция «Спартака» на решение КДК по переигровке Суперкубка
18:43
19
Раскрыта причина срыва трансфера Батракова в «ПСЖ»
18:27
11
КДК объяснил, почему отказал «Спартаку» в переигровке Суперкубка
18:05
8
Генич определил, какого игрока должен продать «Спартак»
17:35
4
КДК наказал Соболева за поведение в матче со «Спартаком»
17:18
39
Решение КДК по переигровке матча «Зенит» – «Спартак»
17:07
26
Все новости
Все новости
КДК оштрафовал «Спартак» за матч с «Зенитом»
19:06
6
КДК объяснил, почему отказал «Спартаку» в переигровке Суперкубка
18:05
8
Решение КДК по переигровке матча «Зенит» – «Спартак»
17:07
26
Реакция Червиченко на просьбу «Спартака» переиграть матч с «Зенитом»
15:43
22
Ещенко одним словом описал возможную переигровку матча «Зенит» – «Спартак»
15:24
11
Мостовой высказался о возможной переигровке матча «Зенит» – «Спартак»
14:18
17
Колосков – о протесте «Спартака»: «Они унижают себя»
13:56
23
Медведев пословицей отреагировал на требование «Спартака» о переигровке
13:38
19
Вендел: «В Кубке игроки «Спартака» провоцировали болельщиков «Зенита»
12:52
6
Раскрыты причины протеста «Спартака», потребовавшего переиграть матч с «Зенитом»
12:39
27
«Спартак» потребовал переигровки матча с «Зенитом»
12:13
48
Быстров шокирован решением КДК вызвать Соболева
04:35
22
Ловчев высказался о скандалах в матче «Зенит» – «Спартак»
Вчера, 23:37
19
Орлов – о «Спартаке» в Суперкубке: «Ну, возил и возил… А победу домой привез «Зенит»
Вчера, 11:48
35
Экс-судья Лапочкин сказал, стоит ли наказать Соболева за поведение в матче за Суперкубок
Вчера, 08:19
28
Соболев высказался о поведении болельщиков «Спартака»
21 июля
12
Аршавин прокомментировал скандал в матче «Зенит» – «Спартак»
21 июля
14
Определен возможный срок дисквалификации Соболева за выходку в матче со «Спартаком»
20 июля
14
Комментарий Бубнова о скандале в матче «Зенит» – «Спартак»
20 июля
42
«Спартак» подаст протест по судейству в матче за Суперкубок
20 июля
53
В «Спартаке» объяснили, почему команда не ушла с поля в матче с «Зенитом»
20 июля
24
Кахигао: «Спартак» переиграл «Зенит» и заслужил победу в Суперкубке»
20 июля
15
Тренер «Зенита»: «Хорошо, что ВАР может исправить ошибки судей»
20 июля
17
Кахигао заявил, что «Спартак» пострадал из-за провокации Соболева
20 июля
15
У зарубежных тренеров осталось 25 трофеев с клубами РФ после Суперкубка
20 июля
«Спартак» призвал РФС наказать игрока «Зенита»
20 июля
31
В «Спартаке» объяснили, почему Соболева следовало удалить в матче за Суперкубок
20 июля
33
В «Зените» оценили игру «Спартака» в Суперкубке
20 июля
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+