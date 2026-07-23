Реакция «Спартака» на решение КДК по переигровке Суперкубка

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на решение КДК РФС отклонить требование переиграть суперкубковый матч против «Зенита».
«Не удивлены решением КДК. Но считаем, что если есть возможность говорить о несправедливости и бороться с ней, то мы должны использовать все возможные законные инструменты. Будем и дальше отстаивать свои интересы. Молчание в таких ситуациях вредит всему российскому футболу», – написали спартаковцы.
- «Спартак» попросил о переигровке Суперкубка из-за отмены жребия перед серией пенальти.
- Клуб считает, что регламент был нарушен, а фанаты прекратили бросать бутылки, когда нападающий «Зенита» Александр Соболев «перестал провоцировать».
- «Зенит» победил «Спартак» в серии пенальти.
Источник: телеграм-канал Ильи Никульникова