Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Реакция «Спартака» на решение КДК по переигровке Суперкубка

Реакция «Спартака» на решение КДК по переигровке Суперкубка

Сегодня, 18:43
19

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на решение КДК РФС отклонить требование переиграть суперкубковый матч против «Зенита».

«Не удивлены решением КДК. Но считаем, что если есть возможность говорить о несправедливости и бороться с ней, то мы должны использовать все возможные законные инструменты. Будем и дальше отстаивать свои интересы. Молчание в таких ситуациях вредит всему российскому футболу», – написали спартаковцы.

  • «Спартак» попросил о переигровке Суперкубка из-за отмены жребия перед серией пенальти.
  • Клуб считает, что регламент был нарушен, а фанаты прекратили бросать бутылки, когда нападающий «Зенита» Александр Соболев «перестал провоцировать».
  • «Зенит» победил «Спартак» в серии пенальти.

Еще по теме:
КДК объяснил, почему отказал «Спартаку» в переигровке Суперкубка 4
Решение КДК по переигровке матча «Зенит» – «Спартак» 23
Реакция Червиченко на просьбу «Спартака» переиграть матч с «Зенитом» 21
Источник: телеграм-канал Ильи Никульникова
Суперкубок России Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
timon2401
1784821804
Пока дядька из питера во главе всей этой ****братии, хорошего ничего не будет!! В том числе и в футболе((((
Ответить
Айболид
1784822204
Будем и дальше отстаивать свои интересы. © Короче, дело всей своей жизни не бросят. Жалобы, петиции и обращения - вагонами во всевозможные инстанции.
Ответить
ПалкоВводецъ007
1784822274
Обиженки антинародные всё ноют? Гыгыгы
Ответить
Иван Петров 1986
1784822289
Пока рулит бандитский петербург синит будет везде впереди.
Ответить
NewLife
1784823071
Трусливые б.омжи и их начальники😂 ЗПРФ
Ответить
Semenycch
1784823666
Ну как раз подтверждает мои слова! Никто и не надеялся на аннулирование результата матча на Суперкубок, нужен был только повод для свинского визга и все! И ничего больше! Как же Спартак похож на Зеленского, это украинское существо прекрасно понимает, что Россию победить нельзя, но военная истерия нужна только для продолжения воровства из бюджета! И все и ничего больше! И начхать на погибших соотечественников!!!
Ответить
Taps
1784825783
Играть научитесь, а не визжите тут.
Ответить
Главные новости
Новая информация о переговорах ЦСКА и АЕКа по Баринову
20:29
Символическая сборная разочарований ЧМ-2026
20:01
1
Глава КДК объяснил наказание для Соболева
19:47
2
Официально прояснилось будущее 40-летнего Модрича
19:15
Реакция «Спартака» на решение КДК по переигровке Суперкубка
18:43
19
Раскрыта причина срыва трансфера Батракова в «ПСЖ»
18:27
12
КДК объяснил, почему отказал «Спартаку» в переигровке Суперкубка
18:05
8
Генич определил, какого игрока должен продать «Спартак»
17:35
4
КДК наказал Соболева за поведение в матче со «Спартаком»
17:18
39
Решение КДК по переигровке матча «Зенит» – «Спартак»
17:07
26
Все новости
Все новости
КДК оштрафовал «Спартак» за матч с «Зенитом»
19:06
6
КДК объяснил, почему отказал «Спартаку» в переигровке Суперкубка
18:05
8
Решение КДК по переигровке матча «Зенит» – «Спартак»
17:07
26
Реакция Червиченко на просьбу «Спартака» переиграть матч с «Зенитом»
15:43
22
Ещенко одним словом описал возможную переигровку матча «Зенит» – «Спартак»
15:24
11
Мостовой высказался о возможной переигровке матча «Зенит» – «Спартак»
14:18
17
Колосков – о протесте «Спартака»: «Они унижают себя»
13:56
23
Медведев пословицей отреагировал на требование «Спартака» о переигровке
13:38
19
Вендел: «В Кубке игроки «Спартака» провоцировали болельщиков «Зенита»
12:52
6
Раскрыты причины протеста «Спартака», потребовавшего переиграть матч с «Зенитом»
12:39
27
«Спартак» потребовал переигровки матча с «Зенитом»
12:13
48
Быстров шокирован решением КДК вызвать Соболева
04:35
22
Ловчев высказался о скандалах в матче «Зенит» – «Спартак»
Вчера, 23:37
19
Орлов – о «Спартаке» в Суперкубке: «Ну, возил и возил… А победу домой привез «Зенит»
Вчера, 11:48
35
Экс-судья Лапочкин сказал, стоит ли наказать Соболева за поведение в матче за Суперкубок
Вчера, 08:19
28
Соболев высказался о поведении болельщиков «Спартака»
21 июля
12
Аршавин прокомментировал скандал в матче «Зенит» – «Спартак»
21 июля
14
Определен возможный срок дисквалификации Соболева за выходку в матче со «Спартаком»
20 июля
14
Комментарий Бубнова о скандале в матче «Зенит» – «Спартак»
20 июля
42
«Спартак» подаст протест по судейству в матче за Суперкубок
20 июля
53
В «Спартаке» объяснили, почему команда не ушла с поля в матче с «Зенитом»
20 июля
24
Кахигао: «Спартак» переиграл «Зенит» и заслужил победу в Суперкубке»
20 июля
15
Тренер «Зенита»: «Хорошо, что ВАР может исправить ошибки судей»
20 июля
17
Кахигао заявил, что «Спартак» пострадал из-за провокации Соболева
20 июля
15
У зарубежных тренеров осталось 25 трофеев с клубами РФ после Суперкубка
20 июля
«Спартак» призвал РФС наказать игрока «Зенита»
20 июля
31
В «Спартаке» объяснили, почему Соболева следовало удалить в матче за Суперкубок
20 июля
33
В «Зените» оценили игру «Спартака» в Суперкубке
20 июля
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+