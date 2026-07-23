Ещенко одним словом описал возможную переигровку матча «Зенит» – «Спартак»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко отреагировал на просьбу московского клуба переиграть суперкубковый матч с «Зенитом». Он назвал это абсурдом.

«Спартак» попросил о переигровке Суперкубка из-за отмены жребия перед серией пенальти.

Клуб считает, что регламент был нарушен, а фанаты прекратили бросать бутылки, когда нападающий «Зенита» Александр Соболев «перестал провоцировать».

«Никто ничего не будет переигрывать. Вы смеетесь? Конечно, я не верю в это. «Спартаку» надо было что-то подать. А вот примут ли его? Конечно, нет.

Что за абсурд? В мировом футболе-то матчи не переигрывали, когда произошла скандальная ситуация между Марокко и Сенегалом. Тут точно не будет ничего», – сказал Ещенко.