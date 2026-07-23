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  • Ещенко одним словом описал возможную переигровку матча «Зенит» – «Спартак»

Ещенко одним словом описал возможную переигровку матча «Зенит» – «Спартак»

Сегодня, 15:24
11

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко отреагировал на просьбу московского клуба переиграть суперкубковый матч с «Зенитом». Он назвал это абсурдом.

  • «Спартак» попросил о переигровке Суперкубка из-за отмены жребия перед серией пенальти.
  • Клуб считает, что регламент был нарушен, а фанаты прекратили бросать бутылки, когда нападающий «Зенита» Александр Соболев «перестал провоцировать».

«Никто ничего не будет переигрывать. Вы смеетесь? Конечно, я не верю в это. «Спартаку» надо было что-то подать. А вот примут ли его? Конечно, нет.

Что за абсурд? В мировом футболе-то матчи не переигрывали, когда произошла скандальная ситуация между Марокко и Сенегалом. Тут точно не будет ничего», – сказал Ещенко.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Суперкубок России Спартак Зенит Ещенко Андрей
Комментарии (11)
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Semenycch
1784809562
Ну хоть у одного парнокопытного зачатки интеллекта имеются!
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andrei-sarap-yandex
1784809892
СПАРТАК-БОЛЬНОЙ
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VVM1964
1784810609
И позвонить то некому - Трамп за Спартак не впишется!... Да и наш "Инфантино" не послушает - у него другой хозяин...🤣
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Давид59
1784811157
Повод для переигровки больно слабый. Не было жеребьёвки ворот. Да, нарушен регламент. Так и наказывайте того, кто его нарушил.
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oyabun
1784811278
Память коротка у Ещенко. Переигровку со Сьоном в Еврокубках отчего то забыл.
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Давид59
1784811541
Похожая ситуация с финалом ЧМ. Судил не тот арбитр, что был назначен. В Аргентине собирают подписи с требованием переигровки. Надо же с судейским комитетом разбираться. Пусть объясняют. А не объяснят, так требуйте их наказания. При чём тут переигровка?
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ПалкоВводецъ007
1784813930
Свинарня только позорит себя. Не зря их страна называет Антинародными. Гыгыгы
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рылы
1784814257
а что там у марокко с сенегалом?
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subbotaspartak
1784815615
Никто и не собирается переигрывать, пусть просто признают нарушение регламента, а значит выявят виновного и пропечатают про него фельетон в "Советском Спорте". На худой конец в "Бомбардире". Мне приятно будет.
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Lilipyt
1784816045
Не понимаю смысла переигровки. Пенальти был в конце матча если его отменить то счет останется 1-0. Сама суть переигровки абсурдная. Кому как бы не нравилось, но игрок Спартака сыграл рукой она не была прижатой. Вопрос к игроку, а не к арбитру. Так же послематчевые пенальти ни как не влияют на реализацию их. Во время матча ты не идешь пробивать только напротив свой трибуны. Бьешь там где стоит вратарь на против своих или нет все ровно. Так же не факт, что при наличии жребия ситуация изменилась и били напротив другого сектора, тут 50/50. В Спартаке игроки сами криво пробили и после искать этому оправдание не стоит
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