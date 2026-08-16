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Московский клуб находится на грани революции

16 августа, 01:21
12

Блогер, болельщик «Локомотива» Александр Иванов раскрыл свое видение ситуации в клубе.

Внутри руководства идет спор о продаже полузащитника Алексея Батракова в «Галатасарай». Генеральный директор Борис Ротенберг выступает против.

«Локо» на грани революции. Всe решится совсем скоро.

Борис Ротенберг не готов продавать Батракова за 25 млн. Для него это дело принципа. Он считает, что Алексей стоит 30+. И если продавать лучшего, то только за оверпрайс.

Главное: сейчас Ротенберг никак не задействован в трансфере. Батракова продают в обход гендиректора.

Трансфером занимается один известный агент, который из российских агентов больше всех работает на иностранном рынке. По просьбе Кузьмичева. У этого агента, кстати, есть футболист в «Локо».

И ещe: говорили, что 20% от потенциальной продажи пойдут агентам только в случае трансфера в топ-5 чемпионатов. Нет. 30% уйдут агентам в случае продажи в «Галатасарай» за 25 млн.

Если Ротенберга продавят, то есть вероятность, что он напишет заявление. Быть свадебным генералом он не готов.

В своем окружении гендиректор говорит, что с группой лиц, продающих Батракова, он недоговороспособен. Расклад патовый. Кто-то должен выиграть аппаратную войну. Решение за Белозеровым.

Если Ротенберг уходит, то сторона Михал Михалыча надевает корону», – написал Иванов.

  • Батраков в прошлом сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
  • Его контракт с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2029 года.
  • Рыночная стоимость российского хавбека – 28 миллионов евро.

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Источник: телеграм-канал Александра Иванова
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (12)
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шахта Заполярная
1786836778
Пошла веселуха в депо. Жаль, угробят клуб. Да еще этот пацан воду мутит, все за бугор хочет свалить, что дома то не играется. Разбаловали сопливых малолеток.
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рылы
1786838751
если ротенберг гендиректор - то может заблокировать этот трансфер. но тогда ржд может уменьшить бюджет клуба, если он не согласится. как ни крути - Ж.
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oyabun
1786852348
Хочет уйти парень - отпускайте. Иначе здесь совсем играть бросит.
Ответить
АК 68
1786859141
Скоро увидим Ротенберга на броневике с вытянутой рукой.
Ответить
Бумбраш
1786859276
И когда же мы увидим михал михалыча на броневичке?)
Ответить
boris63
1786859814
Пока ясно одно, что нифига не ясно.
Ответить
Foxitkuban
1786861605
А теперь любой вшивый болельщик может писать новости в СМИ? Ой, простите, о чём это я? Где "СМИ" и где бомбарДЫР...
Ответить
...уефан
1786862024
...мутно, нудно, стрёмно. И любое решение не в пользу команде...
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Taps
1786862150
Не футбол, а только делёж бабок. Локо сдохнет ? Поделом ...
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