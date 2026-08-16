Московский клуб находится на грани революции

Блогер, болельщик «Локомотива» Александр Иванов раскрыл свое видение ситуации в клубе.

Внутри руководства идет спор о продаже полузащитника Алексея Батракова в «Галатасарай». Генеральный директор Борис Ротенберг выступает против.

«Локо» на грани революции. Всe решится совсем скоро.

Борис Ротенберг не готов продавать Батракова за 25 млн. Для него это дело принципа. Он считает, что Алексей стоит 30+. И если продавать лучшего, то только за оверпрайс.

Главное: сейчас Ротенберг никак не задействован в трансфере. Батракова продают в обход гендиректора.

Трансфером занимается один известный агент, который из российских агентов больше всех работает на иностранном рынке. По просьбе Кузьмичева. У этого агента, кстати, есть футболист в «Локо».

И ещe: говорили, что 20% от потенциальной продажи пойдут агентам только в случае трансфера в топ-5 чемпионатов. Нет. 30% уйдут агентам в случае продажи в «Галатасарай» за 25 млн.

Если Ротенберга продавят, то есть вероятность, что он напишет заявление. Быть свадебным генералом он не готов.

В своем окружении гендиректор говорит, что с группой лиц, продающих Батракова, он недоговороспособен. Расклад патовый. Кто-то должен выиграть аппаратную войну. Решение за Белозеровым.

Если Ротенберг уходит, то сторона Михал Михалыча надевает корону», – написал Иванов.