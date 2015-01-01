- 28 февраля
- 15:22 «Челси» назвал диагноз травмированного Тиаго Силвы
- 27 февраля
- 20:59 Поттеру дали два матча на исправление ситуации. «Челси» сыграет с «Лидсом» и «Боруссией» Д 1
- 15:54 «Два года назад Артету хотели уволить из «Арсенала». Поттер – о возможном уходе из «Челси» 1
- 13:48 «Зенит» потроллил «Челси», у которого за весь февраль один забитый гол 3
- 09:51 Болельщики «Челси» требуют уволить Поттера. Петиция набрала десятки тысяч подписей 3
- 26 февраля
- 20:20 Поттер прокомментировал поражение от «Тоттенхэма». У «Челси» 1 победа в 11 матчах 10
- 19:20 У Мудрика ни одного результативного действия за «Челси» в шести матчах 15
- 18:29 АПЛ. «Челси» проиграл «Тоттенхэму» (0:2). У команды Поттера 1 победа в последних 11 матчах 2
- 17:11 «Интер» готов продать Брозовича. Им интересуются три топ-клуба
- 16:00 Где смотреть матч «Тоттенхэм» – «Челси»: 25 тур АПЛ, 26 февраля 2023
- 15:50 «Тоттенхэм» – «Челси»: стартовые составы на 25-й тур АПЛ
- 25 февраля
- 15:52 Тренер «Челси» Поттер рассказал об угрозах: «Люди желали смерти мне и моим детям» 1
- 13:13 Энцо Фернандес высказался о своей трансферной стоимости
- 10:44 Феликс хочет остаться в «Челси» 2
- 08:58 Владелец «Челси» хочет купить французский клуб
- 24 февраля
- 23:26 Юран: «Захарян в «Челси» – это сказки, разговоры в прессе» 2
- 23 февраля
- 11:59 Три клуба АПЛ готовы купить Мбаппе 2
- 11:20 Команды АПЛ повторили свой антирекорд 2015 года 1
- 22 февраля
- 16:31 Отец Захаряна ответил на вопрос, сохраняет ли «Челси» интерес к игроку «Динамо» 3
- 21 февраля
- 18:18 «Челси» в январе пытался продать Пулишича из-за Мудрика
- 20 февраля
- 12:45 «Челси» продаст Маунта летом, но при одном условии 1
- 08:16 «Бавария» интересуется вингером «Челси» 2
- 19 февраля
- 23:43 «Челси» не собирается увольнять Поттера, несмотря на 1 победу в 10 последних матчах 2
- 12:48 Фото Терри отреагировал на смерть Атсу под завалами в Турции