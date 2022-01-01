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Челси
Состав
€ 1 млрд
Челси - состав команды
Лондон
АПЛ 2026/2027
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Сайт:
http://www.chelseafc.com
Тренер:
Хаби Алонсо
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
39
Пендерс Майк
Вра
21
€ 25 млн
1
Мартинес Эмилиано
Вра
34
€ 12 млн
44
Слонина Габриэль
Вра
22
€ 3 млн
28
Шарман-Лоу Тедди
Вра
23
€ 0.5 млн
24
Джеймс Рис
Защ
26
€ 60 млн
5
Лакруа Максанс
Защ
26
€ 50 млн
6
Колуилл Леви
Защ
23
€ 50 млн
4
Барко Валентин
Защ
22
€ 40 млн
21
Хато Йоррел
Защ
20
€ 40 млн
27
Густо Мало
Защ
23
€ 35 млн
3
Фофана Уэсли
Защ
25
€ 28 млн
30
Ансельмино Аарон
Защ
21
€ 10 млн
29
Чаваррия Пеп
Защ
28
€ 10 млн
25
Кайседо Мойзес
Пол
24
€ 100 млн
45
Лавиа Ромео
Пол
22
€ 22 млн
10
Палмер Коул
Нап
24
€ 100 млн
17
Роджерс Морган
Нап
24
€ 90 млн
9
Педро Жуан
Нап
24
€ 80 млн
41
Эстевао
Нап
19
€ 80 млн
7
Нету Педру
Нап
26
€ 60 млн
23
Кенда Жеовани
Нап
19
€ 42 млн
11
Гиттенс Джейми
Нап
22
€ 30 млн
22
Эмега Эмануэль
Нап
23
€ 25 млн
18
Уэлбек Дэнни
Нап
35
€ 3 млн
Всего игроков: 24, из них вратарей: 4, защитников: 9, полузащитников: 2, нападающих: 9
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