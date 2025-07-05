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Команды
Челси
Джейми Гиттенс
€ 30 млн
Джейми Гиттенс
Челси
8 августа 2004 (22), Лондон
#11 | Нападающий
175 см
Англия
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Трансферы
Фото
«Челси» подтвердил трансфер вингера «Боруссии»
2025.07.05 18:08
«Боруссия» объявила об уходе 50-миллионного вингера в «Челси»
2025.07.03 22:31
«Боруссия» согласилась продать вингера в «Челси»
2025.06.28 22:28
1
Дортмундская «Боруссия» готова продать вингера в «Челси» за 70 миллионов евро
2025.06.09 11:03
«Арсенал» рассматривает трех вингеров
2025.05.08 20:46
«Челси» рассматривает 3 вингеров и 5 форвардов
2025.04.23 22:04
«Реал» интересуется английским вингером
2025.02.21 20:55
1
«Челси» выбирает между тремя вингерами
2025.01.21 22:10
«Челси» рассматривает двух вингеров
2025.01.17 18:27
Итоговый список претендентов на премию Golden Boy-2024
2024.10.17 22:10
2
Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
2024.09.20 09:14
Бундеслига. Шахин начал в «Боруссии» Д с победы над «Айнтрахтом» (2:0)
2024.08.24 22:16
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Названо чувство, которое испытал Роналду из-за решения тренера Португалии
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