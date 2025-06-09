Дортмундская «Боруссия» готова продать вингера в «Челси» за 70 миллионов евро

Дортмундская «Боруссия» отклонила первое предложение «Челси» о продаже вингера Джейми Байноу-Гиттенса за 42 миллиона евро. Немецкий клуб хочет получить за футболиста 70 миллионов.

«Челси» готовит новое предложение, так как хочет подписать игрока до старта клубного чемпионата мира. Для осуществления сделки у лондонцев осталось два дня.