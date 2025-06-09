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  • Дортмундская «Боруссия» готова продать вингера в «Челси» за 70 миллионов евро

Дортмундская «Боруссия» готова продать вингера в «Челси» за 70 миллионов евро

Сегодня, 11:03

Дортмундская «Боруссия» отклонила первое предложение «Челси» о продаже вингера Джейми Байноу-Гиттенса за 42 миллиона евро. Немецкий клуб хочет получить за футболиста 70 миллионов.

«Челси» готовит новое предложение, так как хочет подписать игрока до старта клубного чемпионата мира. Для осуществления сделки у лондонцев осталось два дня.

  • Контракт 20-летнего Гиттенса с «Боруссией» рассчитан до лета 2028 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в 50 миллионов евро.
  • В сезоне-2024/25 левый вингер провел за немецкий клуб 48 матчей, забил 12 голов, отдал 5 передач.

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Источник: страница Кристиана Фалька в соцсети X
Клубный чемпионат мира Англия. Премьер-лига Боруссия Д Челси Байноу-Гиттенс Джейми
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