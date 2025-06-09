Дортмундская «Боруссия» готова продать вингера в «Челси» за 70 миллионов евро

Дортмундская «Боруссия» отклонила первое предложение «Челси» о продаже вингера Джейми Байноу-Гиттенса за 42 миллиона евро. Немецкий клуб хочет получить за футболиста 70 миллионов.
«Челси» готовит новое предложение, так как хочет подписать игрока до старта клубного чемпионата мира. Для осуществления сделки у лондонцев осталось два дня.
- Контракт 20-летнего Гиттенса с «Боруссией» рассчитан до лета 2028 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в 50 миллионов евро.
- В сезоне-2024/25 левый вингер провел за немецкий клуб 48 матчей, забил 12 голов, отдал 5 передач.
Источник: страница Кристиана Фалька в соцсети X