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«Реал» предложил проводить клубный ЧМ раз в два года

Сегодня, 09:37
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«Реал» в ходе клубного чемпионата мира-2025 предложил проводить турнир раз в два года. Мадридцы выдвинули эту идею в ходе переговоров ФИФА, континентальных конфедераций и клубов в Майами. На болельщиков «Реала» пришлось 25% продаж билетов на матчи прошедшего клубного ЧМ, и «сливочные» видят в турнире возможность заработать благодаря своей международной популярности.

ФИФА не планирует идти навстречу пожеланиям мадридцев, поскольку даже президент организации Джанни Инфантино признаeт, что это было бы излишеством. Однако вариант с расширением состава участников до 48 команд к 2029 году остаeтся актуальным.

Руководители ФИФА в частном порядке признали, что вопрос об отборе на следующий турнир и месте его проведения пока не решен. В прошлом месяце желание принять сореввнование изъявил Катар, но ФИФА, возможно, предпочла бы совместную заявку хозяев ЧМ-2030– Марокко, Испании и Португалии. При этом Марокко и Испания хотят провести турнир в одиночку, а Португалия не выразила заинтересованности в нем.

  • Клубный чемпионат мира проводится с 2000 года.
  • В 2025 году в нем впервые участвовали 32 команды, до этого в нем в каждом розыгрыше принимали участие 6-8 клубов.

Источник: The Guardian
Клубный чемпионат мира Реал Инфантино Джанни
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Комментарии (1)
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aldo conte
1752650752
Жаль, что этот праздник мирового футбола не для нас даже в 2029 г. Даже трансляций нам не увидеть, хотя надежда еще есть. Если... Ну вы и сами всё знаете.
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