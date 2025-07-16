«Реал» предложил проводить клубный ЧМ раз в два года

«Реал» в ходе клубного чемпионата мира-2025 предложил проводить турнир раз в два года. Мадридцы выдвинули эту идею в ходе переговоров ФИФА, континентальных конфедераций и клубов в Майами. На болельщиков «Реала» пришлось 25% продаж билетов на матчи прошедшего клубного ЧМ, и «сливочные» видят в турнире возможность заработать благодаря своей международной популярности.

ФИФА не планирует идти навстречу пожеланиям мадридцев, поскольку даже президент организации Джанни Инфантино признаeт, что это было бы излишеством. Однако вариант с расширением состава участников до 48 команд к 2029 году остаeтся актуальным.

Руководители ФИФА в частном порядке признали, что вопрос об отборе на следующий турнир и месте его проведения пока не решен. В прошлом месяце желание принять сореввнование изъявил Катар, но ФИФА, возможно, предпочла бы совместную заявку хозяев ЧМ-2030– Марокко, Испании и Португалии. При этом Марокко и Испания хотят провести турнир в одиночку, а Португалия не выразила заинтересованности в нем.