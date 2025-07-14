Луис Энрике проанализировал поражение в финале клубного ЧМ от «Челси»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике подвел итоги финала клубного чемпионата мира с «Челси» (0:3).

«Здесь нет проигравших, я – вице-чемпион. Лузер – тот, кто не поднимается после поражений; в большом спорте проигравших нет. Именно в такие моменты видишь, кто на твоей стороне, а кто – нет. Еще в молодости я усвоил: нравлюсь я кому-то или нет – я не могу это контролировать, но я всегда стараюсь изо всех сил.

Так устроен футбол. Всe объяснить невозможно. Нужно пересмотреть матч, чтобы проанализировать произошедшее. Но я считаю, что они начали игру очень хорошо, оказывали большое давление. У нас были хорошие моменты, чтобы забить, но это не удалось. Они заслужили победу, провели отличную игру.

Считаю, нам пришлось тяжело в начале игры. Соперник был очень энергичен. Это зависит не только от физической подготовки, но и от того, какие элементы можно использовать по ходу игры. Они знали, как это делать лучше.

Поражение – это нормально, это не проблема. Люди всегда пользуются такими моментами, чтобы критиковать нас, что тоже не проблема. Нам нужно правильно использовать период отдыха, который будет очень коротким, но важным», – сказал Энрике.