⚡ Клубный ЧМ. «Челси» в финале разгромил «ПСЖ» (3:0)

«Челси» одержал крупную победу над «ПСЖ» в финале клубного чемпионата мира. Встреча проходила в Нью-Джерси, на ней присутствовал президент США Дональд Трамп.
Дубль сделал Коул Палмер. На его счету также результативная передача на Жуана Педро.
«Челси» во второй раз в истории стал победителем турнира.
Клубный чемпионат мира. 1/2 финала
Челси (Англия) – ПСЖ (Франция) – 3:0 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Палмер, 22; 2:0 – Палмер, 30; 3:0 – Педро, 43.
Удаления: нет – Невеш, 86.
Источник: «Бомбардир»