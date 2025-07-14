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⚡ Клубный ЧМ. «Челси» в финале разгромил «ПСЖ» (3:0)

Сегодня, 00:13
23

«Челси» одержал крупную победу над «ПСЖ» в финале клубного чемпионата мира. Встреча проходила в Нью-Джерси, на ней присутствовал президент США Дональд Трамп.

Дубль сделал Коул Палмер. На его счету также результативная передача на Жуана Педро.

«Челси» во второй раз в истории стал победителем турнира.

Клубный чемпионат мира. 1/2 финала

Челси (Англия) – ПСЖ (Франция) – 3:0 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Палмер, 22; 2:0 – Палмер, 30; 3:0 – Педро, 43.

Удаления: нет – Невеш, 86.

Результаты КЧМ-2025

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Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира ПСЖ Челси
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Комментарии (23)
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Loko_Roma
1752441355
Думаю ПСЖ закончился навсегда, эта история одноразовая, будут в лягушатне чемпионами, максимум
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Этот чудный мир
1752441429
После футбола начался бокс..Доннарума получил по своему увесистому носу.
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FWSPM
1752441528
вечер когда челси вернул утраченное величие
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Интерес
1752441582
Эх, Мэтью, не помог ты перед уходом!
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САНЁК17
1752441662
Энрике думал Анчелотти ушел , теперь самый сильный клуб РЕАЛ впал, а нет, для Энрике вышел геморрой из Англии, это ЧЕЛСИИИИ
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1752441712
Второе поражение ПСЖ за турнир.Значит есть все таки слабые места у команды. Челси с победой,солидной и достойной.
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Этот чудный мир
1752441880
Эх Доннарума , мамма миа и весь ПСЖ --не дали вы Матвейке опять сидя на лавке чемпионом стать.))
Ответить
Этот чудный мир
1752442269
Не зря я поставил на Челси. https://bombardir.ru/news/778095-kapitan-chelsi-sdelal-smeloe-obeschanie-pered-finalom-klubnogo-chm#comments
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Plyash
1752442835
Челси в финале не заметил ПСЖ. Вот если бы в рамке Матвеюшка мотылялся,то тогда шанс у кортавых был бы.
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темирхан
1752445176
СУПЕР ТУРНИР! СУПЕР ЧЕМПИОНАТ!
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