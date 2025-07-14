⚡ Клубный ЧМ. «Челси» в финале разгромил «ПСЖ» (3:0)

«Челси» одержал крупную победу над «ПСЖ» в финале клубного чемпионата мира. Встреча проходила в Нью-Джерси, на ней присутствовал президент США Дональд Трамп.

Дубль сделал Коул Палмер. На его счету также результативная передача на Жуана Педро.

«Челси» во второй раз в истории стал победителем турнира.

Клубный чемпионат мира. 1/2 финала

Челси (Англия) – ПСЖ (Франция) – 3:0 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Палмер, 22; 2:0 – Палмер, 30; 3:0 – Педро, 43.

Удаления: нет – Невеш, 86.

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