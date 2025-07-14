Игрок «Челси» прокомментировал стычку с тренером «ПСЖ»: «Они не умеют проигрывать»

Нападающий «Челси» Жуан Педро высказался о стычке, возникшей после финала клубного чемпионата мира с «ПСЖ» (3:0)

«Я пошeл защищать Андрея Сантоса. Я видел, как игроки окружают Андрея. Как настоящий бразилец, я пошeл защищать друга. Подошло много народу, и в этой суматохе меня в итоге толкнули. Это часть футбола. Я считаю, что они не умеют проигрывать. Это часть игры. Теперь нам пора праздновать.

Я был в отпуске 40 дней, приехал в самый разгар чемпионата, к отличным командам. То, что я испытываю, необъяснимо. Не знаю, что сказать. Я работал с персональным тренером. Я здесь, выбиваю команду, которая дала мне всe... Это было тяжело. Мой первый финал. Я переживаю необъяснимое. Два гола в полуфинале, один в финале. Необъяснимо», – сказал Жуан Педро.