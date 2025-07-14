Рейтинг претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal

Сайт Goal обновил рейтинг претендентов на «Золотой мяч» после клубного чемпионата мира. Список по-прежнему возглавляет 28-летний вингер «ПСЖ» Усмен Дембеле.
Рейтинг топ-20 претендентов на «Золотой мяч» выглядит следующим образом:
1. Усман Дембеле («ПСЖ»);
2. Ламин Ямаль («Барселона»);
3. Витинья («ПСЖ»);
4. Рафинья Диас («Барселона»);
5. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
6. Килиан Мбаппе («Реал»);
7. Десир Дуэ («ПСЖ»);
8. Ашраф Хакими («ПСЖ»);
9. Хвича Кварацхелия («ПСЖ»);
10. Нуну Мендеш («ПСЖ»);
11. Педри («Барселона»);
12. Гарри Кейн («Бавария»);
13. Коул Палмер («Челси»);
14. Роберт Левандовски («Барселона»);
15. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);
16. Виктор Дьекереш («Спортинг»);
17. Жоау Невеш («ПСЖ»);
18. Винисиус («Реал»);
19. Майкл Олисе («Бавария»);
20. Брэдли Барколя («ПСЖ»).
- В финале клубного чемпионата мира-2025 «Челси» разгромил «ПСЖ» со счетом 3:0.
- Обладатель «Золотого мяча» в этом году будет назван 22 сентября.