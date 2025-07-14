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Рейтинг претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal

Вчера, 23:14

Сайт Goal обновил рейтинг претендентов на «Золотой мяч» после клубного чемпионата мира. Список по-прежнему возглавляет 28-летний вингер «ПСЖ» Усмен Дембеле.

Рейтинг топ-20 претендентов на «Золотой мяч» выглядит следующим образом:

1. Усман Дембеле («ПСЖ»);

2. Ламин Ямаль («Барселона»);

3. Витинья («ПСЖ»);

4. Рафинья Диас («Барселона»);

5. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

6. Килиан Мбаппе («Реал»);

7. Десир Дуэ («ПСЖ»);

8. Ашраф Хакими («ПСЖ»);

9. Хвича Кварацхелия («ПСЖ»);

10. Нуну Мендеш («ПСЖ»);

11. Педри («Барселона»);

12. Гарри Кейн («Бавария»);

13. Коул Палмер («Челси»);

14. Роберт Левандовски («Барселона»);

15. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);

16. Виктор Дьекереш («Спортинг»);

17. Жоау Невеш («ПСЖ»);

18. Винисиус («Реал»);

19. Майкл Олисе («Бавария»);

20. Брэдли Барколя («ПСЖ»).

  • В финале клубного чемпионата мира-2025 «Челси» разгромил «ПСЖ» со счетом 3:0.
  • Обладатель «Золотого мяча» в этом году будет назван 22 сентября.

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Источник: Goal
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