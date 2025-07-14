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  • Семин двумя словами описал разгромное поражение «ПСЖ» от «Челси»

Семин двумя словами описал разгромное поражение «ПСЖ» от «Челси»

Сегодня, 14:15

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился наблюдениями от просмотра финала клубного чемпионата мира. «Челси» со счетом 3:0 разгромил «ПСЖ» и выиграл турнир.

«Вчерашний финал КЧМ ещe раз говорит о том, что футбольная команда – очень тонкий механизм. Вчера «ПСЖ» не был похож на себя, они не были командой. Футболисты не были настроены, вышли с каким-то пренебрежением, постоянным контролем мяча у своих ворот, за что и поплатились. «Челси» был более сконцентрирован, заряжен на борьбу. «ПСЖ» был не в состоянии собраться, когда пропустил мяч. На мой взгляд, это самая плохая игра «ПСЖ» в году. Вчера они потеряли то, что с трудом нашли после ухода Месси, Неймара, Мбаппе – быстрое продвижение мяча у чужих ворот. Полное фиаско! Есть маленькая скидка для «ПСЖ» – у них был тяжeлый сезон, выиграли практически всe. Если они заранее чувствовали себя чемпионами мира, то очень сильно ошиблись.

Для «Челси» – это большой стимул для дальнейшего, большая, серьeзная победа. У них есть хорошие игроки, с «ПСЖ» они себя превзошли. Палмер был настоящей звездой. У «Челси» давно идeт перестройка, они стали дисциплинированной командой, хорошо играют в обороне, отсюда и пошли успехи», – сказал Сeмин.

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Источник: «Чемпионат»
Клубный чемпионат мира ПСЖ Челси Семин Юрий
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