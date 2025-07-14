Палмер – о победе «Челси» в финале клубного ЧМ: «Перед матчем все сомневались в нас»

Полузащитник «Челси» Коул Палмер поделился эмоциями после финала клубного чемпионата мира с «ПСЖ» (3:0).

«Это потрясающее чувство. Тем более, что все сомневались в нас перед игрой, и мы это знали. Сражаться так, как мы, – это здорово», – сказал Палмер.

О своей игре в важных матчах: «Мне нравятся финалы. Это снова случилось».

О голах, забитых после развития атак справа: «Тренер разработал отличную стратегию. Он знал, где будет свободное пространство. Он старался максимально освободить меня, и мне оставалось только отплатить ему тем же и забить несколько голов».

О тренере Энцо Мареске: «Он строит нечто особенное, нечто важное. О нас говорили много всякого дерьма весь сезон, но я чувствую, что мы движемся в правильном направлении».